The Game Awards 2025: saiba onde assistir com comentários exclusivos

O Estado de Minas fará transmissão ao vivo com apresentação de Leo Lima e Izabella Caixeta e participação de João Brant, do estúdio de Dandara

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
11/12/2025 18:59

Live no canal do Portal Uai no YouTube reúne repórteres do Estado de Minas e criadores mineiros para comentar os indicados e acompanhar os anúncios do TGA 2025.
Live no canal do Portal Uai no YouTube reúne repórteres do Estado de Minas e criadores mineiros para comentar os indicados e acompanhar os anúncios do TGA 2025 crédito: TGA/divulgação

O The Game Awards 2025, conhecido popularmente como "o Oscar dos Games", será transmitido mundialmente nesta quinta (11/12), às 21h30, e o Glitch Clube, podcast do Estado de Minas, acompanha o evento em tempo real ao vivo no canal do Portal Uai no Youtube. A apresentação será conduzida por Leo Lima e Izabella Caixeta, que comentam as principais categorias e os anúncios mais aguardados da noite.

A transmissão também contará com a presença do desenvolvedor João Brant, da Long Hat House Studio, responsável por Dandara, e de Julio Stehling, da Lei de Bug Studio, criador de Parry Sombras Passadas. Os convidados analisam o desempenho dos indicados, entre eles Clair Obscur: Expedition 33 e Death Stranding 2: On the Beach, que lideram as principais disputas, como Jogo do Ano, Direção e Narrativa.

A premiação destaca ainda títulos como Hades 2, Hollow Knight Silksong e Kingdom Come: Deliverance 2, presentes em categorias centrais e entre os favoritos do público.

Durante a live, o a equipe de transmissão acompanha anúncios inéditos, mostra reações em tempo real e abre espaço para perguntas da audiência.

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.

 

game-awards games premiacao tecnologia

