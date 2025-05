Clair Obscur: Expedition 33 vende 3,3 milhões de cópias em 33 dias

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O jogo independente Clair Obscur: Expedition 33 alcançou um marco impressionante nesta terça-feira (27/5). Segundo a desenvolvedora Sandfall Interactive e a publisher Kepler Interactive, o título vendeu 3,3 milhões de cópias em apenas 33 dias após seu lançamento, que ocorreu em 24 de abril de 2025.

O número não inclui os downloads realizados por meio das assinaturas do Xbox Game Pass e PC Game Pass, o que reforça ainda mais a dimensão do sucesso. Para um estúdio independente com cerca de 30 desenvolvedores, muitos deles estreando na indústria, o resultado é considerado histórico.

O game também se destaca pela recepção da crítica especializada. Atualmente, Clair Obscur: Expedition 33 detém uma média de 9,7 em avaliações dos jogadores e 92 no Metacritic, colocando-o entre os jogos mais bem avaliados do ano.

A trilha sonora, composta por Lorien Testard, também virou fenômeno. A faixa Lumière soma mais de 13 milhões de reproduções nas plataformas de streaming, e o álbum do jogo chegou ao topo das paradas clássicas da Billboard. No YouTube, o videoclipe oficial já ultrapassa 2,8 milhões de visualizações.

Além das vendas e da música, a comunidade global abraçou o universo do jogo. Jogadores de diversos países estão produzindo fanarts, covers musicais e teorias sobre a história, fortalecendo ainda mais a presença do título nas redes.

Publicado pela Kepler Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 já figura ao lado de sucessos como Sifu e Pacific Drive, consolidando a publisher como uma das mais relevantes na cena dos jogos independentes.

Clair Obscur: Expedition 33 está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming e PC (Microsoft Windows).



