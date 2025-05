Mortal Kombat 1 não terá mais conteúdos extras, afirma estúdio

A NetherRealm confirmou oficialmente o fim do suporte de conteúdo para "Mortal Kombat 1". O anúncio foi feito nas redes sociais do jogo no dia 23 de maio. A desenvolvedora informou que não haverá mais DLCs, personagens extras ou capítulos de história daqui em diante.

Apesar disso, o estúdio continuará oferecendo atualizações de balanceamento e correções de bugs para manter o jogo estável para a comunidade. A decisão já era esperada, após rumores de que o ciclo de conteúdo estava chegando ao fim.

“Sabemos que isso será decepcionante para muitos fãs, mas nosso time precisa focar totalmente no próximo projeto para que ele seja o melhor possível”, declarou a NetherRealm.

