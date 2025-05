Gamescom Latam 2025: Warner leva torneio de Mortal Kombat ao streaming

A Gamescom Latam 2025 se transformou em um verdadeiro palco de espetáculo para os fãs de jogos e esports graças à aposta da Warner Bros. Games. O grande destaque ficou por conta da final brasileira da 2ª temporada da Pro Kompetition de Mortal Kombat 1, com transmissão ao vivo neste sábado (3/5), às 15h, na plataforma de streaming Max.

Esta é a primeira vez que um torneio competitivo de esports será exibido em tempo real por um serviço de streaming no Brasil. O Estado de Minas conversou com exclusividade com Ismael Crivelli, diretor de Marca e Estratégia de Produto da Warner Bros. Games Brasil, que detalhou a importância da presença do torneio na feira e o impacto da transmissão inédita pela Max.

Estreia no streaming

"Esse é um momento histórico para os jogos de luta e para os esports como um todo", afirma Ismael. "Nunca antes um torneio competitivo foi transmitido ao vivo dentro de uma plataforma de streaming premium como a Max. Isso demonstra o quanto acreditamos na força dessa comunidade".

A transmissão da final não será apenas um feito técnico. É também parte de uma estratégia global da Warner para consolidar o Brasil e a América Latina como polos fundamentais no cenário competitivo.

"Estamos investindo em torneios oficiais no Brasil desde 2017. A comunidade brasileira de Mortal Kombat é apaixonada, engajada e extremamente competitiva. Por isso, fazemos questão de reservar vagas para brasileiros nas finais mundiais", explicou.

Atrações no estande da Warner Play

Durante os dias da feira, o estande da Warner Play chamou atenção pelo tamanho e visual arrojado. Os visitantes puderam testar jogos como Hogwarts Legacy e Mortal Kombat 1, além de ganhar brindes e acompanhar partidas classificatórias ao vivo da Pro Kompetition.

"A gente trouxe dois títulos fortes para essa edição: Hogwarts Legacy, nosso lançamento de 2023, e Mortal Kombat 1, que é um fenômeno dentro e fora dos esports. Tivemos jogadores do mundo todo participando das qualificatórias aqui, inclusive nomes importantes da Europa e América Latina", destacou o diretor.

A estrutura contou com várias estações de jogo e três frentes de transmissão simultânea: Warner Play Brasil (em português), Warner Play LATAM (em espanhol) e NetherRealm (em inglês). "São três idiomas e públicos distintos conectados pela mesma paixão: competir e vibrar com Mortal Kombat", completou.

Max como ponte entre games e entretenimento

A transmissão pela Max reforça o movimento crescente de integração entre plataformas de streaming e o universo dos games. Segundo Crivelli, isso é parte de uma visão mais ampla da Warner Bros. Discovery.

"A Max já é reconhecida por entregar conteúdo de altíssima qualidade em séries, filmes e esportes. Trazer um torneio de esports para esse ecossistema mostra que estamos atentos às novas formas de consumo de entretenimento", afirmou.

Além da transmissão, os jogadores participantes da Pro Kompetition acumulam pontos para o ranking global e podem garantir vaga no Final Kombat World Championship, o campeonato mundial que ocorre ainda este ano.

"Acreditamos que o Brasil tem potencial de ser protagonista nesse cenário global. Esse é o começo de uma nova fase para os games no streaming. A Max vai surpreender muito ainda", concluiu Crivelli.

Futuro promissor para os fãs de luta

Com a EVO e outras etapas da Pro Kompetition programadas para o segundo semestre, a Warner garante que os fãs de Mortal Kombat terão um ano agitado. Crivelli reforça: "Quem gosta de Kombat vai ter muito o que acompanhar. E pode esperar mais inovações em breve."

