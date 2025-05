Gamescom Latam 2025 transforma São Paulo no epicentro da cultura gamer

A Gamescom Latam celebra sua segunda edição em 2025. Entre os dias 1 e 4 de maio, em São Paulo, a feira de games agora se prepara para uma nova e ambiciosa fase. Instalado no Distrito Anhembi, o evento cresceu não só em tamanho físico, mas também em relevância, mostrando que veio para se consolidar como o maior encontro de games da América Latina. Com uma grande diversidade de estandes e a presença de gigantes da indústria, a edição deste ano oferece uma jornada imersiva para fãs, criadores de conteúdo, desenvolvedores e entusiastas da tecnologia.

Logo na entrada do evento, o que salta aos olhos é a proporção. O espaço é mais amplo, os corredores mais largos e a tecnologia está em cada canto. Um clima de euforia toma conta do público, que circula entre títulos aguardadíssimos, atrações ao vivo e espaços dedicados a realidade virtual, cosplay, jogos de cartas e experiências artísticas.

Visitamos estandes de grandes nomes como Sega, Nintendo, Warner Bros., Epic Games, Bethesda, Sandisk, Nvidia, entre outros. A Sega surpreende com uma demonstração do novo game da franquia Demon Slayer, que resgata as melhores mecânicas da série Naruto Ultimate Ninja Storm. A Warner não só trouxe conteúdo exclusivo do WarnerPlay, como organizou um campeonato de Mortal Kombat com transmissão ao vivo pela plataforma Max.

A Nintendo, apesar de não apresentar novidades como o aguardado Switch 2, mantém forte presença com seus títulos de maior sucesso. Já a Bethesda, representando a Microsoft, trouxe demonstrações do novo Doom e do remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion, além de um destaque inesperado: Indiana Jones, com direito a ativações que conectam as marcas PlayStation e Xbox.

A Epic Games montou um enorme estande dedicado a Fortnite, convidando o público a se juntar em partidas rápidas e cheias de interação. A Nvidia trouxe suas potentes GPUs da nova geração e demonstrou aplicações com inteligência artificial voltadas ao público gamer e criador de conteúdo.

Entre as empresas que mais apostaram em diálogo direto com o público gamer está a SanDisk, que levou ao evento a nova linha "Creator Series", voltada para criadores de conteúdo e jogadores que buscam performance profissional. Em entrevista ao Estado de Minas, João Almeida, diretor comercial da SanDisk Brasil, explicou a estratégia da marca para fidelizar esse público.

"Essas franquias, como PlayStation, Nintendo e Fortnite, têm fãs muito fiéis, que consomem tudo o que está ligado a elas. Por isso, a SanDisk sempre buscou se associar a essas marcas, tanto globalmente quanto aqui no Brasil, com parceiros como a Fúria e a Kabum".

Segundo Almeida, essa estratégia atrai um público que talvez ainda não conheça ou consuma produtos da SanDisk, mas que se sente conectado por causa da paixão por essas franquias. "Quando essas pessoas têm uma boa experiência com nossos produtos, elas tendem a se tornar consumidoras frequentes da marca", explica.

O diretor comercial destaca que essas grandes marcas só se associam à SanDisk porque confiam na nossa qualidade. "Nossos produtos têm alta performance, são confiáveis, praticamente não apresentam defeitos e estão amplamente disponíveis no mercado", pontua Almeida.

A presença de criadores de conteúdo como Sidão do Game e Rato Borrachudo reforça o aspecto comunitário da feira. Em uma conversa com a reportagem, Sidão, youtuber com 2,75 milhões de inscritos na plataforma, destacou a evolução da estrutura do evento em relação à edição anterior, elogiando a ampliação do espaço e a diversidade de atrações. Já Rato Borrachudo, youtuber com 3,64 milhões de inscritos, apontou o potencial da Gamescom Latam para se tornar o principal evento gamer do Brasil: “É uma marca forte e com foco diretamente dedicado ao público, de fato, gamer.”

O evento ainda promove sessões de meet & greet com dubladores, criadores e atletas de e-sports, além de espaços como o cosplay lounge, arcade arena e card games, que transformam a experiência em algo completo, nostálgico e inovador ao mesmo tempo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia