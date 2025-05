'Rambo dos Jogos' compartilha memórias e segredos do mundo retrogamer

O podcast Glitch Clube mergulhou no universo dos retrogames com Vinícius Calazans, mais conhecido como 'Rambo dos Jogos'. No episódio, ele compartilhou sua trajetória como colecionador, criador de eventos e referência na cena gamer retrô. Entre memórias nostálgicas, bastidores das famosas "Copas Rambo" e até uma polêmica com a Nintendo, a conversa revelou como a paixão pelos videogames clássicos moldou sua vida.

A jornada de Rambo começou cedo, com um Phantom System, um dos famosos "Famiclones" brasileiros. "Acho que essa paixão nunca começou, sempre esteve lá", contou, relembrando como seu hobby por jogos começou. Para ele, o game “Super Mario Bros. 3” foi um divisor de águas. No entanto, o jogo que mais marcou sua vida foi “The Legend of Zelda: Majora's Mask”, do Nintendo 64. "Vendi na infância e depois corri atrás pra recuperar. Isso moldou quem eu sou", revelou.

O canal “Rambo dos Jogos” nasceu da busca por uma comunidade que compartilhasse da mesma paixão. "Preciso achar a galera que fala a mesma língua que eu", explicou. Assim surgiram as "Copas Rambo", que começaram como disputas de Mario Kart entre amigos e hoje reúnem competidores de vários estados. "A galera riu da minha cara na primeira, mas virou algo gigante", brincou, destacando como os eventos reacendem memórias afetivas dos participantes.

O episódio também abordou uma polêmica recente envolvendo o registro das marcas associadas às Copas. "Registrei para proteger meu trabalho, não para proibir ninguém", esclareceu. Com mais de 1.300 jogos e 70 consoles na coleção, Rambo reforçou que preservar a história dos videogames não é só colecionar, mas também criar conexões e fortalecer a cultura gamer. "A coleção precisa ter um sentido", concluiu.

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo dos games, desde tendências do mercado até cultura retrogamer e impacto social dos jogos. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, além de cortes e bastidores no Instagram.

