Ragnarok e Gunbound reacendem nostalgia no Brasil

O Glitch Clube celebra o retorno de dois clássicos dos games online ao cenário nacional: Ragnarok Online ganha um servidor dedicado no Brasil, enquanto Gunbound ressurge com produção conduzida por uma equipe local. Na conversa conduzida por Leo Lima e Denys Lacerda, Gabriel Castro, diretor de projetos da Gravity, compartilha a estratégia da empresa para fortalecer sua presença na América Latina, com destaque para o público brasileiro. A combinação entre memória afetiva e renovação foi um dos principais temas abordados.

A reativação do “BRO”, o famoso servidor brasileiro de Ragnarok, marca uma nova fase da Gravity na região. "Estamos agora com escritório na Paulista e voltamos com o BRO", disse Gabriel. Segundo ele, a empresa sul-coreana, conhecida por sua força no Sudeste Asiático, mira em países como Peru, Argentina e Colômbia, mas vê o Brasil como peça-chave. O retorno do Ragnarok acompanha um movimento estratégico da Gravity, que está cada vez mais presente no Ocidente por meio da subsidiária Gravity Interactive.

O episódio também destacou o retorno de Gunbound, outro game clássico que marcou a geração gamer dos anos 2000. "Esse relançamento vem com uma equipe de desenvolvimento brasileira, da qual eu sou o diretor de projeto", contou Gabriel. Ao lado dos apresentadores, ele destacou o aspecto "family friendly" e divertido do jogo. "Você vai perder e vai rir de onde seu tiro caiu", disse, ressaltando o apelo nostálgico e acessível do título. O site oficial para download já está no ar e promete reviver o game com a mesma essência da época de ouro.

A conversa ainda abordou o desafio cultural de trazer jogos asiáticos para públicos tão diversos. “É a junção de duas coisas: o sentimento quente da nostalgia e a necessidade de adaptação cultural”, explicou Gabriel. Com a cultura sul-coreana em alta no Ocidente, a Gravity aposta na força emocional desses jogos para reconquistar o público brasileiro. O episódio do Glitch Clube traz detalhes exclusivos sobre os bastidores desse retorno esperado.

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo dos jogos, da indústria aos memes. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.



