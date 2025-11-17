The Game Awards: indicados a Jogo do Ano são revelados em 'erro do sistema'

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A lista de indicados a Jogo do ano do The Game Awards 2025 vazou nesta segunda-feira (17/11) após uma falha no site oficial, que liberou arquivos antes do anúncio marcado para as 14h. A confirmação veio mais tarde nas redes sociais do evento.

O vazamento antecipou uma das revelações mais aguardadas do ano e colocou seis títulos na disputa.

O erro ocorreu no início da tarde e permitiu que usuários acessassem arquivos internos do site antes da atualização principal.

A organização publicou uma nota no Instagram minutos depois. O post reconheceu o problema e confirmou que a lista é autêntica. A repercussão entre jogadores escalou nas redes sociais.

Os indicados ao Game of the Year 2025 são:

Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)

Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)

Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD / Nintendo)

Hades II (Supergiant Games)

Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)

Kingdom Come: Deliverance II (Warhorse Studios / Deep Silver)

A premiação acontece em 11 de dezembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A votação já está aberta no site oficial. A presença de nomes como Kojima, Silksong e Donkey Kong impulsionou as primeiras discussões sobre favoritos.