Assine
overlay
Início Tecnologia
GAMES

The Game Awards: indicados a Jogo do Ano são revelados em 'erro do sistema'

A lista apareceu antes do previsto por uma falha no portal, que expôs arquivos internos e levou a organização a confirmar publicamente os nomes

Publicidade
Carregando...
Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
17/11/2025 14:51 - atualizado em 17/11/2025 14:54

compartilhe

SIGA
x
Seis títulos disputam o prêmio de Jogo do Ano no The Game Awards 2025
Seis títulos disputam o prêmio de Jogo do Ano no The Game Awards 2025 crédito: Divulgação

A lista de indicados a Jogo do ano do The Game Awards 2025 vazou nesta segunda-feira (17/11) após uma falha no site oficial, que liberou arquivos antes do anúncio marcado para as 14h. A confirmação veio mais tarde nas redes sociais do evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O vazamento antecipou uma das revelações mais aguardadas do ano e colocou seis títulos na disputa. 

Leia Mais

O erro ocorreu no início da tarde e permitiu que usuários acessassem arquivos internos do site antes da atualização principal.

A organização publicou uma nota no Instagram minutos depois. O post reconheceu o problema e confirmou que a lista é autêntica. A repercussão entre jogadores escalou nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os indicados ao Game of the Year 2025 são:

  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
  • Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)
  • Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD / Nintendo)
  • Hades II (Supergiant Games)
  • Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
  • Kingdom Come: Deliverance II (Warhorse Studios / Deep Silver)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A premiação acontece em 11 de dezembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A votação já está aberta no site oficial. A presença de nomes como Kojima, Silksong e Donkey Kong impulsionou as primeiras discussões sobre favoritos.

Tópicos relacionados:

game-awards games premiacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay