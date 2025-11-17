The Game Awards: indicados a Jogo do Ano são revelados em 'erro do sistema'
A lista apareceu antes do previsto por uma falha no portal, que expôs arquivos internos e levou a organização a confirmar publicamente os nomes
compartilheSIGA
A lista de indicados a Jogo do ano do The Game Awards 2025 vazou nesta segunda-feira (17/11) após uma falha no site oficial, que liberou arquivos antes do anúncio marcado para as 14h. A confirmação veio mais tarde nas redes sociais do evento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O vazamento antecipou uma das revelações mais aguardadas do ano e colocou seis títulos na disputa.
Leia Mais
O erro ocorreu no início da tarde e permitiu que usuários acessassem arquivos internos do site antes da atualização principal.
A organização publicou uma nota no Instagram minutos depois. O post reconheceu o problema e confirmou que a lista é autêntica. A repercussão entre jogadores escalou nas redes sociais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os indicados ao Game of the Year 2025 são:
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD / Nintendo)
- Hades II (Supergiant Games)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Kingdom Come: Deliverance II (Warhorse Studios / Deep Silver)
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A premiação acontece em 11 de dezembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A votação já está aberta no site oficial. A presença de nomes como Kojima, Silksong e Donkey Kong impulsionou as primeiras discussões sobre favoritos.