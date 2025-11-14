Red Bull Tetris tem final nacional e anuncia representante em Dubai

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Avenida Paulista recebeu a final nacional do Red Bull Tetris na última quinta-feira. O evento ocupou o escadão da Faculdade Cásper Líbero e reuniu grande público para acompanhar a disputa entre os oito melhores jogadores do país. A etapa definiu o brasileiro que vai competir na final mundial em Dubai entre os dias 11 e 13 de dezembro.

A decisão transformou o espaço em um palco gamer a céu aberto. As partidas foram exibidas em um painel de LED e narradas por Bruna Balbino, que conduziu a noite com ritmo e proximidade com o público. A atmosfera cresceu a cada rodada e manteve o clima de arena até o fim.

O campeão Felix Galeano celebrou o resultado e reconheceu a pressão da disputa. Ele afirmou que o cenário, o público e o nível técnico dos adversários tornaram a final mais intensa. Disse que buscou uma estratégia simples para controlar o nervosismo. “Fiz o básico e uma linha por vez para não errar”, resumiu.

A programação incluiu o Syon Trio, que apresentou um set inspirado no universo de Tetris. A apresentação combinou música eletrônica, funk e ritmos urbanos para acompanhar as partidas e manter a energia do público.

O torneio registrou recorde de participação no Brasil. Foram mais de 50 mil jogadores, 424 mil partidas e mais de 120 mil envios ao ranking oficial. Os números colocam o país entre os mais engajados do circuito global. A final mundial em Dubai promete uma exibição aérea com mais de dois mil drones que irão recriar uma partida de Tetris no céu do Dubai Frame.

