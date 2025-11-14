Assine
Red Dead Redemption chega para Netflix, PS5, Xbox Series e Switch 2

O clássico do Velho Oeste estreia em 2 de dezembro com versões para dispositivos móveis, consoles atuais, suporte a 4K, 60 fps e atualização gratuita

Red Dead Redemption chega em dezembro para mobile e consoles com melhorias gratuitas crédito: Rockstar Games/Divulgação

Red Dead Redemption chega no dia 2 de dezembro para celulares, Netflix e consoles atuais com melhorias de desempenho, recursos extras e atualização gratuita. O lançamento amplia o acesso ao clássico do Velho Oeste em um pacote que reúne as campanhas completas e conteúdos da Edição Game of the Year.

A nova versão para iOS e Android inclui controles adaptados e opção de download para assinantes da Netflix, que poderão jogar sem custo adicional. A Rockstar aponta que essa chegada aos dispositivos móveis busca ampliar o alcance da série, permitindo que a história de John Marston seja jogada em qualquer lugar.

Nos consoles atuais, o PS5 e o Xbox Series recebem suporte para 60 quadros por segundo, resolução em 4K, HDR e melhorias na nitidez. No Switch 2, o jogo utiliza recursos do novo hardware com DLSS, HDR e suporte a mouse para garantir estabilidade em 60 quadros por segundo. 

A atualização digital será gratuita para quem já possui o jogo no PS4, no Nintendo Switch ou na versão retrocompatível do Xbox One. Os jogadores poderão manter os arquivos salvos, o que permite continuar a campanha do ponto em que pararam. A Rockstar confirma que o objetivo é evitar a fragmentação da base instalada.

As novas versões foram desenvolvidas em parceria com a Double Eleven e a Cast Iron Games. O jogo também integra o catálogo do PlayStation Plus e a Biblioteca de jogos do GTA Plus a partir de 2 de dezembro. 

