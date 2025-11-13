Perigo online: como aliciadores usam a web para abusar de menores

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Em um clique, o que parece ser apenas um jogo online ou uma conversa entre amigos pode se transformar em uma armadilha. No ambiente digital, onde crianças e adolescentes aprendem, socializam e se divertem, predadores exploram a sensação de segurança para manipular e aliciar menores. A cada ano, esse tipo de violência se torna mais visível e alarmante.

Entre janeiro e julho de 2025, o Canal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet Brasil registrou 49.336 denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil, classificadas como pornografia infantil. O número representa um aumento de 18,9% em relação ao mesmo período de 2024, consolidando a exploração sexual infantil como um dos crimes mais recorrentes no ambiente digital brasileiro, responsável por 64% das notificações recebidas no ano anterior.

O mês de agosto marcou um ponto fora da curva. Entre os dias 6 e 18, as denúncias dispararam, impulsionadas pela repercussão do vídeo “Adultização”, do influenciador Felca. Foram mais de 6 mil registros apenas no mês, e mais da metade ocorreu após a viralização do conteúdo, mostrando como a mobilização social pode expor e ampliar o debate sobre a violência sexual online.

Esses criminosos agem de forma metódica e paciente. Eles criam perfis falsos, muitas vezes se passando por pessoas da mesma idade da vítima, para se aproximar e identificar vulnerabilidades. O primeiro contato costuma ser amigável, focado em interesses em comum, como games, séries ou música. O objetivo inicial é construir um laço de confiança e fazer com que o menor se sinta compreendido e especial.

Com o tempo, a conversa migra para plataformas mais privadas, como WhatsApp ou Telegram, distanciando a vítima de ambientes que poderiam ter alguma supervisão. É nesse ponto que o aliciador começa a isolar a criança ou o adolescente de amigos e familiares, criando uma relação de dependência emocional e segredo.

As principais táticas dos predadores online

Entender como os aliciadores operam é o primeiro passo para criar uma barreira de proteção. As estratégias costumam seguir um padrão que pode ser identificado por pais e responsáveis. Fique atento aos seguintes pontos:

Presentes e falsas promessas: uma tática comum é oferecer benefícios, como créditos em jogos, presentes ou até mesmo promessas de fama e sucesso. Essa é uma forma de manipulação para obter algo em troca.

Coleta de informações íntimas: o predador incentiva o compartilhamento de fotos, vídeos e informações pessoais. Esse material é posteriormente usado para chantagear e forçar a vítima a fazer o que ele quer.

Ameaças e manipulação psicológica: caso a criança ou o adolescente tente se afastar, o criminoso usa ameaças. Ele pode dizer que vai expor as conversas e fotos para a família e amigos ou até mesmo ameaçar a segurança de pessoas próximas.

Normalização de conteúdos impróprios: gradualmente, o aliciador introduz assuntos e conteúdos de natureza sexual, tratando-os como algo normal e fazendo a vítima acreditar que aquela interação é aceitável.

Como proteger crianças e adolescentes

A proteção mais eficaz combina diálogo, monitoramento e regras claras. Não se trata de proibir o uso da internet, mas de ensinar a navegar com segurança. Adotar algumas medidas simples pode fazer toda a diferença:

Converse abertamente: estabeleça um canal de diálogo honesto sobre os perigos online. Crie um ambiente seguro para que seu filho se sinta à vontade para compartilhar qualquer situação estranha sem medo de ser punido.

Defina regras de uso: determine horários para o uso de telas e quais aplicativos e jogos são permitidos. Explique que perfis em redes sociais devem ser privados e que informações pessoais, como endereço e escola, nunca devem ser compartilhadas.

Esteja atento a mudanças de comportamento: isolamento, agressividade, queda no rendimento escolar ou o hábito de esconder a tela do celular podem ser sinais de que algo está errado.

Ensine a desconfiar e denunciar: oriente a criança a não aceitar convites de estranhos, não clicar em links suspeitos e jamais compartilhar fotos ou vídeos íntimos. Mostre que ela pode e deve denunciar qualquer abordagem inadequada.

Canais de denúncia

É fundamental que qualquer suspeita ou caso de aliciamento seja denunciado às autoridades competentes. A denúncia é anônima e ajuda a proteger outras possíveis vítimas. Os principais canais são:

Disque 100: Serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que recebe denúncias de violações de direitos humanos, incluindo crimes contra crianças e adolescentes.

Safernet Brasil: organização que oferece um serviço de denúncias de crimes cibernéticos, com um canal específico para pornografia infantil e outros abusos, em parceria com o Ministério Público Federal.

