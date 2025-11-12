IA aparece em 80% das tentativas de golpe on-line no mundo

Em um mundo cada vez mais conectado, o poder da Inteligência Artificial (IA) já não se limita a tarefas criativas ou de produtividade: ela também se tornou uma aliada — e uma vilã — na segurança digital. De acordo com levantamento da Norton, divulgado nesta quarta-feira (12/11), a tecnologia representou 80% das ameaças observadas globalmente nos primeiros três trimestres de 2025.

De acordo com Iskander Sanchez-Rola, diretor de IA e Inovação da Norton, os golpes se tornaram "mais perfeitos, muito mais personalizados" e difíceis de rastrear. “Hoje, são muito mais perfeitos e personalizados. Os cibercriminosos usam ferramentas sofisticadas, inclusive inteligência artificial, para escrever textos convincentes e sem erros”, explicou.



Segundo o Norton Cyber Safety Insights Report 2025, 65% dos consumidores brasileiros já fizeram compras a partir de anúncios nas redes sociais — um terreno fértil para golpes. Outros 45% afirmam ter acessado sites suspeitos ao tentar comprar produtos em alta, e 74% dos usuários no Brasil se dizem preocupados com o vazamento de dados pessoais.



Esses números refletem o avanço das táticas de engenharia social. “Os criminosos criam sites e perfis falsos que imitam empresas conhecidas, produzem vídeos manipulados com IA e até vozes falsas para enganar as pessoas. Nada disso é real, mas parece muito convincente”, apontou.



Os golpes também se tornaram multiplataforma: podem começar com um SMS, continuar por e-mail e terminar em uma ligação ou mensagem privada. Essa integração aumenta as chances de a vítima confiar no contato e compartilhar informações sigilosas. “Os golpes costumam ser o primeiro passo em uma cadeia de ameaças cibernéticas que pode resultar em perdas financeiras devastadoras e roubo de identidade”, alertou.



IA contra IA



Para tentar conter esse novo momento de ameaças on-line, a empresa de segurança cibernética anunciou a chegada do Norton Scam Protection, uma tecnologia que usa inteligência artificial para identificar e bloquear golpes em e-mails, SMS, chamadas e sites falsos.



“O recurso analisa e bloqueia fraudes digitais em tempo real. A IA se torna nossa aliada para antecipar, detectar e impedir tentativas de golpe antes que aconteçam. Nosso compromisso é proteger a confiança digital de todos e estar sempre um passo à frente das ameaças”, explicou Arnaldo Leone, gerente de Desenvolvimento de Negócios da companhia.

Dentre as funcionalidades, estão o Safe Web, que verifica se um site é seguro antes de acessá-lo; o SMS Seguro, que detecta mensagens de texto fraudulentas; e o recurso de chamada segura, que identifica ligações suspeitas antes mesmo de o usuário atendê-las.



Outra novidade é o Norton Genie, um assistente de inteligência artificial generativa especializado em cibersegurança. A ferramenta permite que o usuário envie capturas de tela, mensagens ou e-mails suspeitos para análise — e até vídeos, nos quais o sistema é capaz de identificar deepfakes.



“Estamos oferecendo proteção contra deepfakes. Nosso sistema analisa imagens, movimentos e interações para determinar se um vídeo é real ou gerado artificialmente. Antes, era fácil perceber que um vídeo era falso. Hoje, a tecnologia tornou tudo mais realista. O Norton Genie ajuda o usuário a ter certeza do que está vendo”, detalhou Sanchez-Rola.

“Ele funciona como aquele amigo que entende de cibersegurança e sabe o que fazer quando algo dá errado”, comparou o pesquisador.