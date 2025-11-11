Assine
overlay
Início Tecnologia
Tecnologia

Como melhorar o sinal do Wi-Fi com um truque fácil e gratuito

Essa técnica usa recursos do próprio roteador para evitar congestionamento e aumentar o alcance do sinal.

Publicidade
Carregando...
JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
11/11/2025 12:29 - atualizado em 11/11/2025 12:30

compartilhe

SIGA
x
Como melhorar o sinal do Wi-Fi com um truque fácil e gratuito
Como melhorar o sinal do Wi-Fi com um truque fácil e gratuito crédito: Tupi

Se o Wi-Fi da sua casa vive falhando, a solução pode estar mais perto do que você imagina — e sem gastar nada. Com um pequeno ajuste no roteador, é possível melhorar o sinal do Wi-Fi e aumentar a velocidade da conexão em poucos minutos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que o Wi-Fi pode perder força dentro de casa

O sinal do roteador sofre interferências causadas por paredes, espelhos, micro-ondas e até outros aparelhos eletrônicos. Além disso, muitos roteadores vêm configurados com canais de frequência congestionados, o que reduz o alcance e a estabilidade da rede.

Felizmente, com um truque simples, você pode otimizar o desempenho e evitar travamentos.

Causa da lentidão Solução prática
Roteador mal posicionado Coloque-o no centro da casa e em local elevado
Interferência de aparelhos Afaste-o de TVs, micro-ondas e geladeiras
Canal de frequência congestionado Mude o canal manualmente nas configurações
Muitos dispositivos conectados Desconecte o que não está em uso

Qual é o truque gratuito para melhorar o sinal do Wi-Fi

O truque consiste em mudar o canal de transmissão do roteador. Isso evita interferências e melhora o alcance da rede.

  • Acesse o endereço do roteador (geralmente 192.168.0.1 ou 192.168.1.1).
  • Faça login com o usuário e senha padrão (normalmente "admin").
  • Procure a opção Wireless Settings ou Configurações de Wi-Fi.
  • No campo "Canal", altere para um menos usado (como 1, 6 ou 11).
  • Salve e reinicie o roteador.

Esse simples ajuste já pode aumentar a velocidade e estabilidade da conexão.

Como melhorar o sinal do Wi-Fi com um truque fácil e gratuito
Basta reposicionar o roteador e ajustar as configurações certas para ter uma internet mais rápida e estável. – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

Outros truques simples para potencializar o Wi-Fi

Além de mudar o canal, outras práticas ajudam a melhorar o sinal do Wi-Fi em casa.

  • Evite esconder o roteador atrás de móveis.
  • Reinicie o aparelho ao menos uma vez por semana.
  • Atualize o firmware do roteador regularmente.
  • Use repetidores se o sinal não alcança todos os cômodos.

Leia Mais

Esses cuidados prolongam a vida útil do equipamento e garantem conexão constante.

Como verificar se o truque realmente funcionou

Após ajustar o canal, use aplicativos como WiFi Analyzer ou Speedtest para medir a intensidade e a velocidade do sinal. Compare os resultados antes e depois da mudança — a melhora costuma ser perceptível de imediato.

Também é possível testar diferentes canais até encontrar o mais estável para sua região.

Por que esse truque é eficaz para melhorar o sinal do Wi-Fi

O método funciona porque cada roteador transmite ondas em canais específicos, e mudar para um canal menos usado reduz a interferência de redes vizinhas.

Esse simples ajuste técnico é gratuito, rápido e garante um Wi-Fi mais potente, estável e sem quedas — tudo sem precisar trocar de plano ou comprar novos equipamentos.

Tópicos relacionados:

internet-rapida melhorar-o-sinal-do-wi-fi roteador tecnologia tecnologia-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay