Formula Legends recria a evolução da F1 em game para múltiplas plataformas
Produzido pela italiana 3DClouds, jogo aposta em desafio e nostalgia para os fãs
O game Formula Legends, lançado em 18 de setembro, chegou como uma grata surpresa para os apaixonados por Fórmula 1. Desenvolvido pela italiana 3DClouds, o título busca equilibrar uma jogatina arcade e realismo, oferecendo corridas desafiadoras mesmo em níveis mais baixos de dificuldade.
Ficha Técnica – Formula Legends
- Desenvolvedora: 3DClouds (Itália)
- Publicadora: 3DClouds
- Plataformas: PC (Steam, Epic, GOG) · PlayStation 5 · Xbox Series X|S · Nintendo Switch · PlayStation 4 · Xbox One
- Lançamento: 18 de setembro de 2025
- Gênero: Corrida / Arcade
- Modos: Um jogador (modo história, corridas personalizadas, Time Attack e rankings)
Sem a licença oficial da categoria, o jogo aposta no humor: Ayrton Senna, por exemplo, vira Byron Renna. Pistas também fazem referência a circuitos reais, como o GP do Brasil, que tem o icônico S do Senna, no Japão, com o traçado em oito e até a icônica Eau Rouge, da Bélgica.
Contudo, apenas alguns trechos se aproximam da realidade, o restante da pista é genérico. Vale destacar que a pista do Brasil recebeu o nome de GP do Carnaval, estereótipo infelizmente ainda reproduzido.
Testamos
Colocamos o Formula Legends à prova em uma transmissão ao vivo e as impressões sobre a jogabilidade foram bastante positivas, confirmando a proposta do jogo de misturar diversão arcade com desafios de simulação.
Não basta apenas acelerar, o jogador precisa administrar combustível, pneus, bateria e estratégias de pit stop. As mudanças climáticas também exigem atenção, já que uma corrida pode se transformar com a chegada da chuva.
A forma como o jogo aborda as diferentes eras da Fórmula 1 (F1) no modo história é um destaque. Testamos carros antigos e modernos e a sensação de pilotagem muda totalmente, refletindo a evolução dos veículos e das pistas. Um detalhe que nos chamou a atenção foi o cuidado com o áudio, como o som do motor ecoando de forma realista ao entrar no túnel do circuito que faz referência a Mônaco, e os efeitos visuais e de dirigibilidade com a chegada da chuva.
As provas são realmente longas, e a impossibilidade de diminuir o número de voltas pode quebrar o ritmo, principalmente para quem busca uma experiência mais casual. No geral, o Formula Legends se mostrou um título divertido e caprichado para os fãs de velocidade.
Nota Final – Formula Legends
Divertido, desafiador e visualmente competente, Formula Legends é uma grata surpresa para quem quer sentir o espírito das corridas sem a pressão da simulação completa.
*Game disponibilizado pela desenvolvedora 3DClouds para testes à equipe do Estado de Minas.