Formula Legends recria a evolução da F1 em game para múltiplas plataformas

Produzido pela italiana 3DClouds, jogo aposta em desafio e nostalgia para os fãs

Leo Lima
Wellington Barbosa
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/10/2025 12:19

Fórmula Legends busca equilibrar uma jogatina arcade e realismo, oferecendo corridas desafiadoras mesmo em níveis mais baixos de dificuldade.
O game Formula Legends, lançado em 18 de setembro, chegou como uma grata surpresa para os apaixonados por Fórmula 1. Desenvolvido pela italiana 3DClouds, o título busca equilibrar uma jogatina arcade e realismo, oferecendo corridas desafiadoras mesmo em níveis mais baixos de dificuldade. 

Ficha Técnica – Formula Legends

  • Desenvolvedora: 3DClouds (Itália) 
  • Publicadora: 3DClouds 
  • Plataformas: PC (Steam, Epic, GOG) · PlayStation 5 · Xbox Series X|S · Nintendo Switch · PlayStation 4 · Xbox One 
  • Lançamento: 18 de setembro de 2025 
  • Gênero: Corrida / Arcade
  • Modos: Um jogador (modo história, corridas personalizadas, Time Attack e rankings) 

Sem a licença oficial da categoria, o jogo aposta no humor: Ayrton Senna, por exemplo, vira Byron Renna. Pistas também fazem referência a circuitos reais, como o GP do Brasil, que tem o icônico S do Senna, no Japão, com o traçado em oito e até a icônica Eau Rouge, da Bélgica.

Contudo, apenas alguns trechos se aproximam da realidade, o restante da pista é genérico. Vale destacar que a pista do Brasil recebeu o nome de GP do Carnaval, estereótipo infelizmente ainda reproduzido.

Testamos

Colocamos o Formula Legends à prova em uma transmissão ao vivo e as impressões sobre a jogabilidade foram bastante positivas, confirmando a proposta do jogo de misturar diversão arcade com desafios de simulação.

Não basta apenas acelerar, o jogador precisa administrar combustível, pneus, bateria e estratégias de pit stop. As mudanças climáticas também exigem atenção, já que uma corrida pode se transformar com a chegada da chuva.

A forma como o jogo aborda as diferentes eras da Fórmula 1 (F1) no modo história é um destaque. Testamos carros antigos e modernos e a sensação de pilotagem muda totalmente, refletindo a evolução dos veículos e das pistas. Um detalhe que nos chamou a atenção foi o cuidado com o áudio, como o som do motor ecoando de forma realista ao entrar no túnel do circuito que faz referência a Mônaco, e os efeitos visuais e de dirigibilidade com a chegada da chuva.

As provas são realmente longas, e a impossibilidade de diminuir o número de voltas pode quebrar o ritmo, principalmente para quem busca uma experiência mais casual. No geral, o Formula Legends se mostrou um título divertido e caprichado para os fãs de velocidade.

Pontos positivos e negativos – Formula Legends

Destaques

  • - Equilíbrio entre arcade e simulação oferece diversão e desafio.
  • - Modo história dividido por décadas mostra a evolução da Fórmula 1.
  • - Boa sensação de pilotagem e resposta dos veículos em diferentes eras.
  • - Áudio realista, com destaque para o som dos motores e efeitos de chuva.
  • - Visual competente e pistas inspiradas em circuitos reais.

Pontos Fracos

  • - Alguns trechos de pistas genéricos e repetitivos.
  • - Corridas longas sem opção de ajuste de voltas prejudicam o ritmo.
  • - Estereótipos culturais em certas referências, como o “GP do Carnaval”.
  • - Poucas opções de personalização ou evolução do piloto.
Custo-benefício: ideal para fãs de velocidade que buscam uma experiência divertida e desafiadora sem depender de licenças oficiais. Para quem prefere corridas curtas ou realismo total, pode parecer limitado.

Nota Final – Formula Legends

8

Divertido, desafiador e visualmente competente, Formula Legends é uma grata surpresa para quem quer sentir o espírito das corridas sem a pressão da simulação completa.

*Game disponibilizado pela desenvolvedora 3DClouds para testes à equipe do Estado de Minas.

formula-1 games jogo tecnologia

