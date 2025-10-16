"Resident Evil" chega ao mobile com foco em defesa e estratégia

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

“Resident Evil Survival Unit”, novo título mobile da franquia de terror e sobrevivência, foi destaque na Brasil Game Show 2025, em São Paulo. Desenvolvido pela Aniplex em parceria com a JOYCITY e com participação da Capcom, o jogo aposta em um formato inédito de estratégia em tempo real, no qual o jogador comanda uma unidade de sobreviventes em meio ao caos do vírus T.

O estande dedicado ao título chamou atenção por trazer personagens clássicos, ambientação inspirada em Raccoon City e brindes exclusivos. O público pôde testar duas versões da demo: uma curta, voltada para visitantes, e outra mais completa, reservada à imprensa. Ambas estavam totalmente em português.

Segundo o site REVIL, o diretor de negócios da JOYCITY, Chan Hyum Kim, revelou que a ideia de Resident Evil Survival Unit surgiu de uma troca de provocações entre veteranos da indústria. O lendário produtor Shinji Hashimoto, conhecido por Final Fantasy e Kingdom Hearts, decidiu reinventar a franquia após reconhecer que o terror clássico não se traduz bem para o mobile. “No celular, o som é parte essencial da experiência, mas poucos jogadores realmente o utilizam. Sem ele, o terror perde força. Então, por que não transformar o medo em estratégia?”, refletiu o produtor.

A mudança de direção levou à colaboração entre Aniplex, JOYCITY e Capcom. A equipe buscou adaptar a essência da franquia para telas menores, mantendo o clima tenso e o foco em sobrevivência. Para isso, o jogo resgata o ângulo de câmera fixo e inclui mecânicas de defesa, gestão de recursos e cooperação entre jogadores.

Outro destaque é o envolvimento do artista Yoshitaka Amano, responsável pelo design das criaturas, que traz uma estética híbrida entre o realismo e o experimental. O resultado é um visual que homenageia o legado da série, mas também explora novas possibilidades dentro do apocalipse zumbi.

Jay Park, diretor estratégico da JOYCITY, afirmou que o título está em fase final de testes em quatro países e será lançado ainda em 2025, com tradução completa em português. Ele destacou que o entusiasmo do público brasileiro foi decisivo para a inclusão do idioma e para a participação da equipe na BGS.

Mais de 1 milhão de usuários já realizaram o pré-registro nas lojas digitais. Gratuito para Android e iOS, “Resident Evil Survival Unit" promete manter o espírito da série com uma nova abordagem: menos sustos, mais tática e cooperação.

Sobre a BGS 2025

A Brasil Game Show 2025, realizada de 9 a 12 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo, reuniu centenas de expositores, influenciadores e fãs de games. A feira ofereceu uma experiência imersiva com lançamentos, ativações de marcas e campeonatos de e-sports.