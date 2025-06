Resident Evil Requiem da Capcom, o mais novo título da série, com lançamento previsto para 27 de fevereiro de 2026!

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que o Resident Evil Requiem, o mais recente título da série Resident Evil, tem lançamento previsto para 27 de fevereiro de 2026.

Resident Evil Requiem Logo

Resident Evil Requiemé um jogo de sobrevivência de terror que serve como o nono título principal da série. O título vem sendo desenvolvido usando RE ENGINE, o mecanismo de jogos de propriedade da Capcom, e aproveita a ampla experiência de desenvolvimento da Capcom, cultivada mediante inúmeros títulos de sucesso. A fidelidade gráfica passou por uma evolução significativa, em particular, oferecendo visuais com realismo cinematográfico que transmitem vividamente as emoções dos personagens e oferecem um nível de imersão sem precedentes. A empresa está desenvolvendo o título de modo constante para satisfazer as altas expectativas dos fãs de longa data da série e do público de jogos a nível mundial. Mais detalhes sobre o título serão anunciados no futuro.

A Capcom permanece firmemente comprometida em atender às expectativas de todos os usuários, ao aproveitar seus recursos de desenvolvimento de jogos líderes do setor, a fim de criar experiências de jogos com muito entretenimento.

Sobre a série Resident Evil

A franquia Resident Evil apresenta jogos de sobrevivência de terror nos quais os jogadores utilizam diversas armas e outros itens para sobreviver a situações aterrorizantes. Com o apoio de uma base mundial e apaixonada de fãs, as vendas acumuladas de jogos desde o lançamento do primeiro título desta série emblemática, em 1996, ultrapassam 170 milhões* de unidades.

* Em 31 de março de 2025

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é uma editora líder mundial em desenvolver e distribuir entretenimento interativo para consoles, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos eletrônicos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka, Japão. Mais informações sobre a Capcom podem ser encontradas em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

