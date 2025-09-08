Filme live action do Street Fighter da Capcom começa a ser filmado!
– Empresa pretende aumentar o valor da propriedade intelectual com sua estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo –
A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que começaram as filmagens da adaptação para o cinema da sua popular série de jogos de luta Street Fighter, em colaboração com a Legendary Entertainment (Legendary), com ambas as empresas a financiarem conjuntamente o projeto.
Street Fighter Movie Title Logo
Para expandir as vendas globais do seu negócio principal de software para videogames domésticos, a Capcom está promovendo ativamente a marca da sua propriedade intelectual sob a estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo. Em particular, a adaptação do conteúdo do jogo para a mídia visual é uma oportunidade valiosa para ampliar o reconhecimento da propriedade intelectual da Capcom além do público gamer.
Com o início das filmagens do próximo Street Fighter, o elenco dos personagens principais – Ken, Ryu e Chun-Li – foi finalizado. Por meio do financiamento conjunto com a Legendary, uma empresa renomada pela produção de vários filmes de grande sucesso, a Capcom pretende elevar ainda mais o valor mundial de sua propriedade intelectual.
A Capcom está firmemente comprometida em promover o uso multifacetado do seu extenso portfólio de conteúdo de jogos, guiada por sua estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo.
Sobre a Legendary Entertainment
A Legendary Entertainment é uma produtora líder com divisões especializadas na criação de filmes (Legendary Pictures), televisão e mídia digital (Legendary Television and Digital Media) e quadrinhos (Legendary Comics). A receita total de bilheteria global das produções associadasàLegendary Pictures – incluindo vários filmes live action baseados em videogames – atingiu aproximadamente US$ 21 bilhões.
[Street Fighter: informações sobre o filme]
Título
Street Fighter
Data de lançamento
16 de outubro de 2026
Main Cast
Ken: Noah Centineo
Estrelando
Joe “Roman Reigns” Anoai, David Dastmalchian, Cody Rhodes,
Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal
Também no elenco
Orville Peck, Olivier Richters, Hirooki Goto, Rayna Vallandingham,
Alexander Volkanovski, Kyle Mooney e Mélanie Jarnson
SOBRE A CAPCOM
A Capcom é uma desenvolvedora, editora e distribuidora líder mundial de entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka (Japão). Para mais informações sobre a Capcom, acesse https://www.capcom.co.jp/ir/english/.
