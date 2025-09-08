Filme live action do Street Fighter da Capcom começa a ser filmado!

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que começaram as filmagens da adaptação para o cinema da sua popular série de jogos de luta Street Fighter, em colaboração com a Legendary Entertainment (Legendary), com ambas as empresas a financiarem conjuntamente o projeto.

Para expandir as vendas globais do seu negócio principal de software para videogames domésticos, a Capcom está promovendo ativamente a marca da sua propriedade intelectual sob a estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo. Em particular, a adaptação do conteúdo do jogo para a mídia visual é uma oportunidade valiosa para ampliar o reconhecimento da propriedade intelectual da Capcom além do público gamer.

Com o início das filmagens do próximo Street Fighter, o elenco dos personagens principais – Ken, Ryu e Chun-Li – foi finalizado. Por meio do financiamento conjunto com a Legendary, uma empresa renomada pela produção de vários filmes de grande sucesso, a Capcom pretende elevar ainda mais o valor mundial de sua propriedade intelectual.

A Capcom está firmemente comprometida em promover o uso multifacetado do seu extenso portfólio de conteúdo de jogos, guiada por sua estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo.

Sobre a Legendary Entertainment

A Legendary Entertainment é uma produtora líder com divisões especializadas na criação de filmes (Legendary Pictures), televisão e mídia digital (Legendary Television and Digital Media) e quadrinhos (Legendary Comics). A receita total de bilheteria global das produções associadasàLegendary Pictures – incluindo vários filmes live action baseados em videogames – atingiu aproximadamente US$ 21 bilhões.

[Street Fighter: informações sobre o filme] Título Street Fighter Data de lançamento 16 de outubro de 2026 Main Cast Ken: Noah Centineo

Ryu: Andrew Koji

Chun-Li: Callina Liang Estrelando Joe “Roman Reigns” Anoai, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal

Com Curtis “50 Cent” Jackson e Jason Momoa Também no elenco Orville Peck, Olivier Richters, Hirooki Goto, Rayna Vallandingham, Alexander Volkanovski, Kyle Mooney e Mélanie Jarnson

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é uma desenvolvedora, editora e distribuidora líder mundial de entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka (Japão). Para mais informações sobre a Capcom, acesse https://www.capcom.co.jp/ir/english/.

