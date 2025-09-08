Assine
Mundo Corporativo

Filme live action do Street Fighter da Capcom começa a ser filmado!

– Empresa pretende aumentar o valor da propriedade intelectual com sua estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo –

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
08/09/2025 05:24

A Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) anunciou hoje que começaram as filmagens da adaptação para o cinema da sua popular série de jogos de luta Street Fighter, em colaboração com a Legendary Entertainment (Legendary), com ambas as empresas a financiarem conjuntamente o projeto.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250905767283/pt/

Street Fighter Movie Title Logo

Street Fighter Movie Title Logo

Para expandir as vendas globais do seu negócio principal de software para videogames domésticos, a Capcom está promovendo ativamente a marca da sua propriedade intelectual sob a estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo. Em particular, a adaptação do conteúdo do jogo para a mídia visual é uma oportunidade valiosa para ampliar o reconhecimento da propriedade intelectual da Capcom além do público gamer.

Com o início das filmagens do próximo Street Fighter, o elenco dos personagens principais – Ken, Ryu e Chun-Li – foi finalizado. Por meio do financiamento conjunto com a Legendary, uma empresa renomada pela produção de vários filmes de grande sucesso, a Capcom pretende elevar ainda mais o valor mundial de sua propriedade intelectual.

A Capcom está firmemente comprometida em promover o uso multifacetado do seu extenso portfólio de conteúdo de jogos, guiada por sua estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo.

Sobre a Legendary Entertainment

A Legendary Entertainment é uma produtora líder com divisões especializadas na criação de filmes (Legendary Pictures), televisão e mídia digital (Legendary Television and Digital Media) e quadrinhos (Legendary Comics). A receita total de bilheteria global das produções associadasàLegendary Pictures – incluindo vários filmes live action baseados em videogames – atingiu aproximadamente US$ 21 bilhões.

[Street Fighter: informações sobre o filme]

Título

Street Fighter

Data de lançamento

16 de outubro de 2026

Main Cast

Ken: Noah Centineo
Ryu: Andrew Koji
Chun-Li: Callina Liang

Estrelando

Joe “Roman Reigns” Anoai, David Dastmalchian, Cody Rhodes,

Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal
Com Curtis “50 Cent” Jackson e Jason Momoa

Também no elenco

Orville Peck, Olivier Richters, Hirooki Goto, Rayna Vallandingham,

Alexander Volkanovski, Kyle Mooney e Mélanie Jarnson

SOBRE A CAPCOM

A Capcom é uma desenvolvedora, editora e distribuidora líder mundial de entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo as franquias inovadoras Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa localizada em Osaka (Japão). Para mais informações sobre a Capcom, acesse https://www.capcom.co.jp/ir/english/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Seção de Relações Públicas e Relações com Investidores da Capcom

+81-6-6920-3623


Fonte: BUSINESS WIRE

