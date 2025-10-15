"Mario Galaxy 1 e 2" chegam ao Switch combinando passado e modernidade

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O lançamento de “Super Mario Galaxy 1 e 2” no Nintendo Switch marca não apenas os 40 anos de Mario, mas também a celebração de dois títulos que definiram a história dos games. Ambos os jogos mantêm uma nota 97 no Metacritic, figurando entre os 15 melhores da história, segundo a plataforma, e acumulando vendas de mais de 12 milhões e 7 milhões de cópias no Wii, respectivamente. Esses números reforçam a grandeza do retorno dos jogos para o Switch, especialmente em um momento de transição para o Switch 2.

Jogabilidade

A coletânea resgata a grandiosidade de "Mario Galaxy" em uma nova geração de consoles Nintendo/divulgação

A experiência clássica do Wii, com Wiimote e Nunchuk, permanece viva no Switch. É possível reviver movimentos como o rodopio ou coletar pedaços estelares com o “Ponteiro Estelar”, mas agora com a opção de desativar os controles de movimento, tornando o jogo mais acessível. Joy-Con ou Pro Controller garantem que tanto veteranos quanto novatos possam explorar os planetas esféricos com suas gravidades únicas, mantendo a sensação de exploração espacial que fez Mario Galaxy se tornar uma referência em jogos de plataforma.

Mantendo a essência

Visualmente, os jogos foram aprimorados com texturas refinadas, suporte a 4K no Switch 2 e upscaling AI nas cutscenes. A trilha sonora orquestrada de Koji Kondo, que já encantava no lançamento original, ganha ainda mais destaque, proporcionando imersão e emoção em cada fase. Conteúdos extras, como capítulos adicionais da história de Estela e o “Modo com Ajuda”, tornam a coletânea atraente para iniciantes e fãs nostálgicos.

Controvérsias

Aventura cósmica de Mario retorna mais vibrante e acessível do que nunca Nintendo/divulgação

Alguns desafios surgem no modo portátil, em especial em seções que exigem controle de movimento, e o preço (US$ 40 por jogo ou US$ 70 pelo pacote) gerou debates. Mesmo assim, a experiência geral é altamente recomendada. Para quem nunca jogou, Mario Galaxy no Switch oferece uma porta de entrada para um clássico que moldou gerações, enquanto veteranos podem revisitar e redescobrir a magia que fez esses jogos se tornarem ícones da indústria.

Pontos Positivos

Mecânicas clássicas de plataforma mantidas

Gráficos remasterizados e suporte a 4K

Trilha sonora orquestrada e imersiva

Conteúdos extras e modos de acessibilidade

Opção de desativar controles de movimento

Pontos Negativos

Controles de movimento no modo portátil podem ser complicados

Preço elevado: R$240,00 por jogo ou R$400 pelo pacote completo



Veredicto

Experiência clássica com toques modernos celebra 40 anos de história de Mario Nintendo/divulgação

O relançamento de “Super Mario Galaxy” prova que nostalgia não é apenas saudade, mas oportunidade de reviver experiências únicas com tecnologia atual. Seja explorando planetas, enfrentando desafios ou admirando a orquestra de Kondo, a coletânea entrega um equilíbrio raro entre passado e presente, tornando-se essencial para qualquer fã de Mario ou jogador curioso.

Nota: 9/10