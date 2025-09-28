Glitch Clube comenta o sucesso de Silksong e 40 anos de Super Mario Bros.

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Setembro foi um mês intenso para fãs de games e tecnologia, e o podcast Glitch Clube reuniu os principais acontecimentos em um episódio especial apresentado por Leo Lima e Izabella Caixeta.

O giro de notícias abordou eventos, como a 12ª edição do Nerd Experience, realizada no Minas Shopping em Belo Horizonte, que atraiu cerca de 10 mil visitantes. O tema "Conheça Novos Mundos" proporcionou experiências imersivas que cruzaram fronteiras entre fantasia, tecnologia e cultura pop. Para Izabella, “o evento reúne toda a comunidade nerd e mostra como Minas Gerais está crescendo nesse cenário”.

Tokyo Game Show

O Japão também esteve no radar do podcast, com a cobertura da Tokyo Game Show, realizada de 25 a 28 de setembro em Chiba. A feira reuniu 1.100 expositores e 1.200 títulos de 31 países. Entre os destaques, Hideo Kojima apresentou dois de seus novos projetos, reforçando sua influência global. Segundo Leo, “Os anúncios do Kojima são os principais desta Tokyo Game Show. Até porque é um evento no Japão. É um nome de peso. Kojima Productions é um estúdio japonês, e ter dois anúncios dele é algo significativo.”

Exclusivos em Foco

O episódio também debateu a mudança no mercado de exclusivos, com o anúncio de Microsoft Flight Simulator chegando ao PlayStation 5. Leo comenta: “Está acabando aquela coisa do jogo ser exclusivo só para uma plataforma. E é por isso que o anúncio é interessante, não pelo jogo em si, mas pelo que ele representa”, destacando os impactos dessa tendência para jogadores com orçamento limitado.

Hollow Knight: Silksong

Entre os lançamentos, Hollow Knight: Silksong se destacou. Lançado em 4 de setembro, o game atingiu mais de 500 mil jogadores simultâneos na Steam em menos de quatro horas e superou 5 milhões de jogadores nos três primeiros dias. Leo observa: “Em menos de 4 horas de lançamento, ele já atingiu 500.000 jogadores simultâneos na Steam e superou 5 milhões de jogadores nos três primeiros dias, incluindo cerca de 1 milhão de jogadores via Xbox Game Pass”.

Ghost of Yotei

Um dos destaques de 2025 é Ghost of Yotei, sequência do aclamado Ghost of Tsushima, que chega ao PS5 no dia 2 de outubro. Segundo Leo, “Ghost of Yotei mantém a essência do primeiro jogo, mas evolui em mecânicas e narrativa”. O Estado de Minas, em parceria com o Correio Braziliense, já conferiu o game e produziu uma review destacando o visual caprichado, os efeitos de luz e sombra e o potencial do título para disputar categorias de jogo do ano.

Super Mario Bros. faz 40 anos

A Nintendo celebrou os 40 anos de Super Mario Bros., anunciando novos jogos, expansões e o filme Super Mario Galaxy, com estreia prevista para abril de 2026. Para Izabella Caixeta, “É impressionante como, em 40 anos, o mesmo personagem se reinventou repetidas vezes e sempre fez sucesso. Isso é muito marcante para o Mario.”

iPhone 17

No campo da tecnologia, o lançamento do iPhone 17 trouxe design renovado, processador A19 e novas câmeras Fusion de 48 MP. Apesar de críticas iniciais, o produto reforça a aposta da Apple em inovação estética e desempenho. Para Izabella, “A questão do design sempre foi muito forte na Apple. Para mim, o mais marcante na empresa é exatamente isso: o design.”

Work in Finland

Podcast Glitch Clube detalha oportunidades do Work in Finland para brasileiros que querem trabalhar com tecnologia avançada. Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.

O Glitch Clube também abordou oportunidades internacionais com a campanha “Find Your Superposition”, da Finlândia, que convida talentos brasileiros para o setor de deep tech. Laura Linderman destaca: “A campanha Find Your Superposition tem como objetivo divulgar oportunidades no setor de deep tech na Finlândia, por exemplo, em computação quântica, microeletrônica, inteligência artificial e áreas afins.”

Ela ressalta ainda a qualidade de vida no país: “O segredo da felicidade na Finlândia está, eu acho, no equilíbrio que temos entre várias áreas da vida, não apenas o trabalho, mas também outros aspectos da vida.”

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo da tecnologia, games, cultura pop e inovação. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.