Nerd Experience 2025 encanta fãs com cosplay e atrações especiais

O Minas Shopping se transformou em um verdadeiro cenário geek nos dias 20 e 21 de setembro com a 12ª edição do Nerd Experience 2025. O evento, que reuniu cerca de 10 mil visitantes, trouxe o tema “Conheça Novos Mundos” e proporcionou experiências imersivas que atravessaram fronteiras de fantasia, tecnologia e cultura pop.

Mundos temáticos

O evento foi dividido em quatro universos temáticos, cada um com cenografia própria e ativações exclusivas. Eldarion transportou os visitantes para um reino medieval com dragões e guerreiros. Pixel destacou o mundo dos games e da tecnologia, com ativações interativas. Lótus celebrou a cultura asiática, trazendo influências de cinema, música e animes. E Nexos, hub central do NerdVerso, integrou todos os universos e permitiu que os fãs mergulhassem no universo do cinema, séries e cultura pop.

A programação incluiu cosplay, painéis com criadores de conteúdo e dubladores, espaços instagramáveis e várias lojas de produtos geeks. Entre os destaques, o concurso de cosplay do NXP e as ativações de realidade virtual chamaram atenção do público.

Para Ado Silva, produtor do Nerd Experience, a principal proposta do evento é receber o público para viver um dia em contato com o que ama. Ele explicou: “A proposta é a gente receber o público para viver um dia em contato, né, e próximo daquilo que eles amam, né, os quadrinhos, os games, as séries. Então é fazer o cara se sentir confortável com aquilo que ele ama.”

Ele também destacou o diferencial do evento: “O Nerd Experience é feito de fã para fã, então toda a nossa equipe é composta de nerds, né, feito de nerds para nerds e aqui a gente faz tudo com muito carinho, cara. A gente pensa na cenografia, a gente pensa nas experiências. Então todo mundo que vem se diverte bastante.”

A experiência foi elogiada pelos participantes. Ana Lara, cosplayer de Asuka, comentou: “Achei bastante diferente, tem muita coisa legal, ativação maneira que em outros eventos não tem.” Layra, cosplayer de Chun-Li, reforçou: “A galera está num nível diferenciado, com muitos cosplays e atrações variadas.”

Impacto cultural e econômico

O público jovem, especialmente, foi lembrado pelo impacto cultural e econômico do evento. Igor de Alvarenga, ex-secretário de Educação e assessor da presidência da Codemge, ressaltou: “Esse evento é espetacular, principalmente para os jovens, porque traz a questão da economia criativa, onde o jovem se sente empoderado para trazer soluções e gerar uma economia importante para o futuro.”

A participação de artistas e influenciadores reforçou a conexão direta com os fãs. Muca Muriçoca, criador de conteúdo, explicou a importância de entender o público. “Primeiro, muito trabalho profissional, entendendo o público. Segundo, fazer com coração e diversão”, disse.

Os dubladores Mauro e Sérgio também destacaram a experiência de contato com os fãs. Sérgio comentou: “É sempre muito legal encontrar com o público. Esse contato pessoal foi uma surpresa muito legal, fiquei encantado com a hospitalidade.” Mauro complementou: “Concordo, é muito importante ter público que aprecie a dublagem.” Sérgio ainda recomendou para quem deseja seguir na dublagem: “Primeiro, é fundamental ser ator e ter formação em artes cênicas. Depois, persistência, pois é um mercado competitivo, mas gratificante.”

Para o público geral, o evento ofereceu experiências lúdicas e educativas. Eduardo Froes, escritor independente, destacou: “O público está interessado e elogia bastante. É difícil ser autor independente no Brasil, mas ver pessoas valorizando a produção nacional é muito gratificante.” Daniel, participante de 20 anos, disse: “Muito bom, reúne pessoas diferentes.” Monique, 21 anos, destacou as atrações de K-pop, anime e jogos: “Escape Run e o palco de apresentações de cosplay chamaram mais atenção. Pretendo voltar na próxima edição.”

A importância cultural do Nerd Experience também foi destacada por quem acompanha o universo geek. Pedro Patrus, vereador de Belo Horizonte, comentou: “Esse evento é tradicional para a cultura geek na cidade. Já acontece há alguns anos e é fundamental para que as pessoas se divirtam, se fantasiem, façam cosplay e se encontrem.” Sobre o acesso ao evento, ele acrescentou: “Quanto mais pessoas jovens tiverem contato com esse universo, melhor.”

