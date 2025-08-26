Produtores do Nerd Experience transformam fãs em comunidade

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O podcast Glitch recebeu Ado Silva e Túlio Gama, organizadores do Nerd Experience, um dos maiores eventos de cultura pop e nerd de Minas Gerais. Criado no interior e consolidado em Belo Horizonte a partir de 2019, o encontro conquistou espaço no calendário mineiro e chega à edição de 2025 prometendo novidades.

Marcado para os dias 20 e 21 de setembro, no Minas Shopping, o Nerd Experience terá atrações como o influenciador Muca Muriçoca e os dubladores de “Monstros S.A.”. A proposta do evento é combinar entretenimento e conteúdo, com oficinas, palestras e ativações imersivas que simulam universos de games, filmes e séries. “Eu quero que o cara entre num mundinho do videogame ou do anime e sinta que está ali dentro participando de fato”, afirma Ado Silva.

A filosofia do projeto se apoia em três pilares: aprendizado, comunidade e experiência. A ideia é oferecer momentos de formação e troca, promover conexões entre fãs e criar lembranças marcantes para todos os públicos. “Nós somos produtores de eventos, mas antes de tudo somos nerds, apaixonados pela cultura nerd”, define Ado.

O aspecto comunitário também é central. Os organizadores destacam que o público nerd é diverso e merece um espaço acolhedor. “A gente quer que esse espaço seja legal para todo mundo”, completa Ado. O resultado tem sido um crescimento consistente: a cada edição, o público dobra, transformando o Nerd Experience em referência no cenário de convenções nacionais.

Além do evento, os produtores comandam a Mobox Produções, que atua em diferentes frentes culturais, como a organização da Parada LGBT de Belo Horizonte e a produção de documentários, incluindo um recente sobre o Queijo do Serro. Essa pluralidade de iniciativas, destacam, reforça o compromisso com inclusão e pertencimento.

