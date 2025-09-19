Nerd Experience 2025 promete experiências imersivas e cosplay em BH

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Nos próximos dias 20 e 21 de setembro, Belo Horizonte se torna o ponto de encontro de fãs de cultura geek e nerd. O Minas Shopping será palco do Nerd Experience 2025 (NXP), evento que espera receber cerca de 10 mil visitantes durante dois dias de programação.

O evento será realizado no estacionamento G3 e contará com quatro universos temáticos: Eldarion, inspirado em fantasia medieval; Pixel, dedicado a games e tecnologia; Lótus, voltado à cultura asiática; e Nexos, espaço de cinema, séries e hub do NerdVerso. Cada área terá cenografia própria e ativações exclusivas, prometendo transportar os participantes para diferentes mundos.

Segundo Túlio Gama, diretor de criação do evento, a edição deste ano busca oferecer experiências ainda mais imersivas. “Cada espaço terá cenografia própria, ativações exclusivas e muitas surpresas para os visitantes”, afirma.

Os organizadores do Nerd Experience já participaram do Glitch Clube, podcast do Estado de Minas, onde detalharam a proposta do evento e a filosofia que orienta a produção. Para Ado Silva, diretor executivo, o objetivo é transformar fãs em comunidade. “Antes de ser produtor de eventos, nós somos nerds, apaixonados pela cultura nerd. E isso foi o que fez a gente se tornar produtor de eventos”, explica. Ele reforça que a intenção é manter contato constante com o público durante o ano inteiro, não apenas nos dias do evento.

Atrações para todas as idades

O público encontrará diversas atrações, como campeonatos de e-sports, fliperamas retrô, simuladores imersivos e espaços de realidade virtual. Painéis com dubladores, criadores de conteúdo e influenciadores, incluindo Muca Muriçoca, completam a programação. Outro destaque é o ‘Concurso de Cosplay do NXP’, que valoriza a criatividade de artistas que dão vida a personagens de animes, quadrinhos, filmes e games.

A filosofia do evento se apoia em três pilares: aprendizado, comunidade e experiência. Ado detalha: “É um aprendizado, então, as pessoas vão ao evento para aprender alguma coisa. O outro pilar é comunidade, justamente para conhecer alguém. E o terceiro é experiência. Isso é muito importante para nós também.”

Papel cultural do Minas Shopping

A gerente de Marketing do Minas Shopping, Ana Paula Alkmim, destaca que receber o NXP reforça o papel do espaço como polo cultural. “O NXP é uma celebração de criatividade, talento e comunidade apaixonada. Trazer essa atmosfera para o Minas é sempre especial”, diz.

Produzir o Nerd Experience, porém, não é tarefa simples. Ado Silva descreve a complexidade: “Produzir evento é muito complexo. A gente faz uma mini cidade que funciona durante 24, 48 horas e depois desmonta toda e vai embora.” Para ele, a busca é constante por momentos surpreendentes. “Eu quero que o cara olhe e fale: 'Nuh, que doido, velho. Que trem doido'. A gente está sempre em busca do nuh”, comenta.

Ingressos e informações

Com ingressos a partir de R$50 e opções VIP, o Nerd Experience 2025 é uma oportunidade para todas as idades vivenciarem cultura geek, games e tecnologia em um ambiente acolhedor e interativo. “Quem fala que nerd é retraído, que ele não gosta de sair de casa, é porque não conhece nenhum nerd. A gente gosta de sair de casa”, conclui Ado.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.