State of Play celebra 20 anos de God of War com edição do DualSense

Enquanto a Nintendo celebra os 40 anos de Super Mario, a Sony devolve a cortesia e aquece a nostalgia dos fãs do ‘lado Playstation da força’. O último State of Play apresentou uma edição limitada do controle DualSense em homenagem aos 20 anos da franquia God of War. O design homenageia o anti-herói Kratos, capturando o cinza de sua pele e o vermelho intenso de suas marcas.

O acessório chega ao mercado em 23 de outubro, com venda antecipada a partir de 3 do mesmo mês. A produção será em quantidade limitada. Dela Longfish, diretor de arte do Santa Monica Studio, contou que a inspiração veio dos elementos visuais mais icônicos do personagem. "Pensamos na mesma hora que a forma do controle combinava perfeitamente com a marca de ômega de Kratos. Aquele vermelho sobre o cinza é inconfundível em qualquer jogo da série", explicou.

A franquia de Kratos é um pilar para a Sony, com histórias que cruzaram quatro gerações de consoles. O lançamento deste DualSense especial é mais do que um produto colecionável, é um movimento estratégico. A empresa mostra que também sabe jogar o jogo de valorizar seus clássicos e engajar fãs.

