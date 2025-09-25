1° Congresso Brasileiro de E-sports conecta profissionais em São Paulo

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O cenário de e-sports no Brasil terá seu primeiro grande encontro com o Congresso Brasileiro de E-sports (CBE), marcado para 7 de outubro, em São Paulo. Organizado pela startup Trexx, em parceria com a FECAP, o evento gratuito pretende reunir líderes, clubes, publishers, marcas, agências, criadores de conteúdo, imprensa e estudantes.

Ao longo do dia, seis painéis temáticos vão discutir desde o panorama global dos e-sports até políticas públicas e modelos de negócio. Entre os convidados estão Leandro Montoya, diretor de e-sports LATAM da Ubisoft, Carlos Gama, vice-presidente de Games e E-sports da Fundação Assespro-RJ, além de equipes reconhecidas como W7M, Fúria, Legacy e Team Liquid.

“O CBE nasce para conectar a indústria em um só dia. O que construímos juntos tem mais força do que o que idealizamos separado”, afirma Helo Passos, CEO da Trexx. Segundo Marcelo Krokoscz, diretor do Colégio FECAP, sediar o congresso reforça o compromisso da instituição com a formação de talentos em programação de jogos digitais e a participação em eventos do setor.

O CBE será realizado no auditório da FECAP, no bairro da Liberdade, das 09h30 às 19h. As inscrições são gratuitas e limitadas, com cadastro disponível pelo Sympla.

