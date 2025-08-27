Assine
PS Store simplifica reembolso de jogos digitais para usuários

Plataforma ganha botão de reembolso direto em histórico de compras, permitindo devolução de jogos digitais em até 14 dias de forma simples e rápida

Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.
27/08/2025 18:57

Novo botão da PS Store agiliza reembolsos e melhora experiência do usuário.
Novo botão da PS Store agiliza reembolsos e melhora experiência do usuário. crédito: Playstation/divulgação

A PS Store, loja digital oficial da Sony para PlayStation, simplificou o processo de reembolso de jogos de videogame comprados online. Antes, os jogadores precisavam lidar com chat automatizado e etapas que geravam dificuldade entre os usuários da plataforma. Agora, é possível solicitar devolução diretamente no aplicativo ou no site.

Leia Mais

Como funciona o reembolso

O novo botão “Solicitar Reembolso” aparece no Histórico de Transações. No app, o caminho é simples: abrir o PS App, acessar a PS Store, tocar no menu superior, selecionar a compra e clicar na opção. Se a compra atender aos critérios, o pedido é processado imediatamente.

As regras da Sony permanecem: o pedido deve ser feito em até 14 dias após a compra e o conteúdo não pode ter sido baixado ou transmitido. Cumprindo essas condições, o jogador consegue reaver o valor com facilidade.

No site, o procedimento é similar: login, menu de configurações, histórico de transações e seleção da compra para solicitar reembolso. Apesar de mais lento que no app, o processo mantém a mesma funcionalidade.

 A atualização da PS Store reflete a tendência da indústria de jogos de oferecer experiências mais diretas e amigáveis ao consumidor. Durante anos, a devolução de jogos digitais era criticada por sua burocracia. Com a simplificação, a Sony reduz atritos e aumenta a confiança do usuário na plataforma.

Especialistas indicam que mudanças como essa podem influenciar o comportamento de compra, incentivando jogadores a experimentar novos títulos. Para o mercado, a medida reforça a competitividade em um cenário de crescimento das vendas digitais e serviços de assinatura.

A melhoria também destaca a importância de interfaces funcionais para fidelizar o público. Jogadores que antes evitavam o processo automatizado agora contam com uma solução prática e transparente.

Comparação com concorrentes

Com essa atualização, a PS Store aproxima-se do padrão de outras lojas digitais de jogos, oferecendo reembolsos rápidos e intuitivos.

A comparação com concorrentes mostra diferentes abordagens:

  • A Nintendo eShop raramente concede reembolsos, exceto em casos técnicos reportados logo após a compra.
  • O Xbox oferece uma página oficial de suporte para solicitações.
  • A Steam, no PC, é vista como modelo do setor, permitindo devoluções dentro de 14 dias e com até 2 horas de jogo registradas.

A atualização da PS Store fortalece o engajamento da Sony com sua base de usuários e alinha a plataforma às melhores práticas do mercado digital, aumentando a transparência operacional e a confiança no ecossistema de jogos digitais.

Tópicos relacionados:

games jogos tecnologia videogame videogames

