Testamos o Switch 2: primeiras impressões do novo console da Nintendo

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O tão aguardado Nintendo Switch 2 foi testado no podcast Glitch Clube, revelando avanços significativos em relação ao seu predecessor. No episódio, os apresentadores Leo Lima e Izabella Caixeta convidaram Thiago de Oliveira, apresentador do programa Os Players da rádio 98 FM, para conduzir desde o unboxing completo do videogame até a análise de seu desempenho em títulos como Mario Kart World e Street Fighter 6. As primeiras impressões indicam uma evolução notável, embora o alto custo de lançamento e a duração da bateria ainda sejam pontos de atenção.

Design e Hardware

Ao tirar o Nintendo Switch 2 da caixa, os integrantes da mesa notaram uma evolução no design e nos materiais. O console, lançado em 5 de junho de 2025, aprimora a sensação "premium" em comparação com o modelo anterior. Os Joy-Con foram redesenhados, oferecendo uma ergonomia superior. A facilidade de encaixe e desencaixe, aliada a um peso bem distribuído, foi amplamente elogiada, destacando-se a segurança do novo sistema magnético. A preocupação anterior sobre a fragilidade dos controles foi resolvida, com Izabella destacando de forma positiva os conceitos de design e o capricho da Nintendo.

Especificações técnicas principais:

Tela: 7,9 polegadas, resolução 1080p, cores vibrantes e boa nitidez (não OLED)

Processador: CPU Octa-core ARM Cortex-A78C 998 MHz (modo docked) 1.101 MHz (modo portátil)

GPU: 1.536 núcleos Ampere CUDA 3,09 TFLOPS (modo TV) 1,72 TFLOPS (modo portátil)

Memória RAM: 12 GB LPDDR5X

Armazenamento interno: 256 GB UFS 3.1

Detalhes como a dock redesenhada, que agora inclui um cooler para auxiliar no resfriamento do aparelho, e a entrada para cartões de memória MicroSD Express (não compatíveis com modelos antigos) demonstram a atenção da Nintendo aos aprimoramentos.

Conectividade e entradas:

Wi-Fi 6

Bluetooth

Duas portas USB-C

Entrada para fones de ouvido

Desempenho e Jogos

A performance do Nintendo Switch 2 impressionou os testadores, especialmente em jogos mais exigentes. Street Fighter 6, por exemplo, rodou sem quedas de frames e com gráficos detalhados, o que surpreendeu a equipe. Thiago observou que o console se aproxima do desempenho do Xbox Series S, um feito notável para um dispositivo portátil. No modo dock, o Switch 2 é capaz de alcançar a resolução 4K com HDR, proporcionando uma experiência visual imersiva em telas compatíveis.

Mario Kart World foi outro destaque. O jogo, que é exclusivo do Switch 2, apresentou um mundo aberto e pistas interligadas que redefinem a jogabilidade. A capacidade de exibir 24 jogadores simultaneamente na tela e a presença de elementos nostálgicos da franquia foram pontos positivos. A jogabilidade manteve a essência do Mario Kart 8, com melhorias gráficas e mecânicas que aprimoram a experiência sem perder a familiaridade. A retrocompatibilidade com cartuchos do Nintendo Switch original também foi testada com Cuphead, que rodou de forma fluida e sem loadings perceptíveis, demonstrando a versatilidade do novo console.

Bateria e Carregamento

Apesar dos avanços gráficos e de desempenho, a bateria ainda se mostra como um ponto crítico. Em testes com jogos pesados como Cyberpunk, o console durou cerca de 2 horas e 10 minutos, um tempo que Thiago considerou "muito pouco". Embora o desempenho seja melhor do que o do Steam Deck, a bateria do Switch 2 é ligeiramente inferior à do Switch original, provavelmente devido ao maior poder de processamento. A opção de limitar o carregamento da bateria a 80% para preservar sua vida útil, similar a smartphones, foi um recurso bem-vindo.

Preço e Disponibilidade

Lançado no Brasil com um preço inicial de R$4.499,90 (nos EUA por US$449,99), o Nintendo Switch 2 gerou críticas quanto ao seu valor elevado. A versão com Mario Kart World pode ultrapassar os R$4.799,90. A equipe do Glitch expressou preocupação com a acessibilidade do console para o público geral, especialmente considerando o custo dos jogos, como o próprio Mario Kart World, que custa R$499,90.

Thiago de Oliveira aconselha que, para quem já possui um Nintendo Switch original, a compra do Switch 2 pode não ser essencial na janela do lançamento, a menos que seja um entusiasta ou trabalhe com análises de jogos. Ele sugere que donos do modelo anterior aguardem mais lançamentos exclusivos para justificar o investimento. Para aqueles que nunca tiveram um Switch, o modelo original ainda é visto como uma opção mais vantajosa devido ao seu preço mais acessível e à vasta biblioteca de jogos já disponível.

Veredito

O Nintendo Switch 2 é, inegavelmente, uma evolução significativa em relação ao seu antecessor. Com um design aprimorado, Joy-Cons mais confortáveis, uma tela mais nítida e um desempenho gráfico capaz de rodar títulos exigentes em 4K no modo TV, o console oferece uma experiência de jogo superior. O suporte a jogos do GameCube via Nintendo Switch Online e a promessa de novos títulos adicionam valor à plataforma.

No entanto, o alto preço de lançamento e a duração da bateria ainda são fatores que pesam na decisão de compra. Thiago resumiu bem a situação: "Se você não tem um Switch, o modelo anterior pode ser mais vantajoso". A Nintendo, com sua comprovada criatividade, tem o potencial de tornar o Switch 2 um console de sucesso, mas o caminho para a acessibilidade no mercado brasileiro ainda parece longo. A expectativa é que, em dois ou três anos, o Switch 2 possa se tornar uma opção com melhor custo-benefício, consolidando-se como um dos principais consoles da geração.

Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo dos jogos, da indústria aos memes. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.