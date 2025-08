Multiplayer de Battlefield 6 é revelado com foco em mobilidade e destruição

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Battlefield 6 será lançado em 10 de outubro, apostando alto em um multiplayer reformulado, mapas globais e o maior beta aberto da franquia, que começa já em agosto. A Electronic Arts revelou, no último dia 31, novidades durante um evento mundial, com foco no retorno ao que consagrou a série: combate em larga escala, destruição e liberdade tática.

A ambientação do jogo se passa em 2027, em um mundo fragmentado após a saída de países europeus da OTAN. Neste cenário de instabilidade geopolítica, surge a PAX ARMATA, uma corporação militar privada que tenta preencher o vácuo de poder global.

Um dos destaques é o novo Sistema de Combate Cinestésico, que melhora a movimentação, o uso de armas e traz funcionalidades inéditas como arrastar aliados feridos e montar armamento em superfícies. A clássica divisão de classes (Assalto, Suporte, Reconhecimento e Engenharia) está de volta, cada uma com funções e equipamentos específicos.

A destruição do ambiente, marca registrada da franquia, foi aprimorada. Os jogadores poderão transformar o campo de batalha em tempo real, flanquear inimigos e criar rotas alternativas. O novo modo "Escalada" se soma a clássicos como Conquista e Ruptura, ampliando a variedade competitiva.

Além disso, Battlefield 6 terá uma nova versão do Portal, ferramenta que permite a criação de experiências personalizadas. O suporte pós-lançamento promete atualizações contínuas com mapas, armas e modos extras.

O beta será realizado em duas etapas: de 9 a 10 e de 14 a 17 de agosto, com acesso antecipado a partir do dia 7 para streamers parceiros.