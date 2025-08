Indústria dos games vive mês intenso com lançamentos e eventos no Brasil

Entre nostalgia, lançamentos aguardados e cultura urbana, julho de 2025 movimentou o universo dos videogames como poucos meses o fizeram. No podcast Glitch Clube, o episódio da semana explorou os destaques do mês, com as participações dos repórteres Leo Lima, Izabella Caixeta e Mannu Meg.

A Red Bull BC One 2025 se destacou pela fusão entre breaking e Street Fighter, ilustrando como marcas e eventos vêm rompendo barreiras entre mundos criativos. "Eu já tive o prazer de cobrir tanto este ano, quando a final do Dance Your Style foi aqui em BH, quanto no ano passado. Foi super legal, porque eles valorizam muito a cultura da dança em si", afirmou Mannu, que já esteve em outros eventos da Red Bull, celebrando a integração de públicos e o potencial da dança urbana nos games.

O primeiro trailer oficial de Battlefield 6 também gerou expectativas. O título resgata a campanha solo e apresenta a facção Pax Armata em um cenário de guerra futurista. “Muito cinematográfico, hollywoodiano mesmo”, descreveu Izabella, destacando a estética do jogo.

Já no setor de negócios, a Microsoft surpreendeu ao dominar as vendas na PlayStation Store entre abril e junho de 2025, com seis dos dez jogos mais vendidos pertencentes à Xbox Game Studios. O sucesso de Forza Horizon 5, que ultrapassou 3 milhões de cópias vendidas, reforça essa tendência. “São seis dos dez jogos mais vendidos do PlayStation 5 que são do Xbox”, destacou Leo, apontando a força da estratégia multiplataforma da empresa.

Na cena regional, o destaque foi o PlayMinas, projeto do Governo de Minas que combina educação, cultura digital e tecnologia com eventos em várias cidades do estado. Izabella elogiou a iniciativa, que inclui o PlayMinas Intergame Summit e a Game Fest Minas, primeira feira gamer de Minas Gerais. “É sensacional, principalmente por chegar ao interior. O acesso aos games ainda é muito restrito fora das capitais”, comentou, reforçando a importância do investimento público na indústria criativa e digital.

Entre os lançamentos, o episódio destacou a abordagem filosófica e gráfica de Death Stranding 2, o ineditismo do futebol tático de Rematch, e a experiência relaxante de Donkey Kong Bananza no Switch 2.

O remake de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 chamou a atenção com Rayssa Leal como personagem jogável: “É importante ver essas atletas rompendo barreiras dentro e fora do jogo”, disse Izabella. Já Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 manteve a fidelidade ao anime com combates refinados e elenco ampliado. “Funciona melhor como jogo de luta para quem não conhece a série”, concluiu Leo.

