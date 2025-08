Pokémon TCG cresce no Brasil, mas enfrenta risco de falsificações

Segundo a Business Wire, o mercado global de jogos de cartas colecionáveis movimentou cerca de US?7,8 bilhões em 2025 e tem previsão de alcançar US?11,8 bilhões até 2030, com crescimento anual composto (CAGR) em torno de 7,9%. Nesse contexto, o Pokémon TCG figura como destaque, atraindo tanto jogadores iniciantes quanto colecionadores experientes.

De acordo com o site MobileGamer.biz, o Brasil representa cerca de 11% dos downloads globais do Pokémon TCG Pocket, sendo o segundo maior mercado mundial nesse quesito. Esses números refletem o interesse crescente tanto pelo jogo digital quanto pelo universo físico do Pokémon TCG no país.

Esse aumento de público e investimento estimula a demanda por cartas raras e edições especiais, mas também tem aberto espaço para práticas ilegítimas intensificado a presença de falsificações no mercado informal.

Expansão e perfis no mercado

Relatórios da Zion Market Research mostram que o Pokémon TCG está entre os títulos mais vendidos globalmente e integra um setor bilionário em expansão constante, com projeção de crescimento até 2034. No Brasil, o público é diverso: alguns jogam por diversão, outros colecionam por paixão, e há aqueles que acompanham lançamentos para investimento.

Impacto dos preços no consumo

Especialistas do setor — incluindo consultores de mercado, profissionais de logística e tributação — apontam que o aumento nos preços tem origem em fatores como impostos de importação, custos logísticos elevados e oferta limitada de novos lançamentos, o que dificulta o acesso de novos jogadores e amplia o risco de compras de produtos sem autenticidade.

Perigo das falsificações

Segundo Igor Abrantes, fundador da VIP TCG e especialista em cartas colecionáveis:

"O mercado informal no Brasil tem visto um crescimento preocupante de cartas falsificadas, principalmente em plataformas de venda aberta. Para proteger o investimento, é importante desconfiar de preços muito abaixo da média, evitar produtos sem embalagem ou lacre oficial e reparar na qualidade da impressão, textura e brilho das cartas."

Como identificar cartas originais

Segundo o site Pokemillon e a VIP TCG, identificar cartas Pokémon originais exige atenção aos detalhes e conhecimento das características das cartas oficiais. Alguns pontos essenciais devem ser observados:

Impressão e qualidade do papel: cartas autênticas apresentam cores vibrantes, detalhes nítidos e textura consistente. Falsificações tendem a exibir acabamento inferior, podendo ser ásperas, excessivamente brilhantes ou muito lisas.

Elementos holográficos: cartas originais podem conter holografia no nome ou na arte. Ao inclinar a carta, o brilho deve ser uniforme e natural; imitações geralmente falham em reproduzir esse efeito.

Texto e fonte utilizada: erros ortográficos, desalinhamento ou variação irregular de tamanho na tipografia indicam falsificação. A comparação com uma carta original é recomendada.

Borda: originais apresentam borda colorida uniforme e bem definida; bordas borradas, desbotadas ou irregulares sugerem falsificação.

Símbolo de copyright e numeração: cartas autênticas exibem o símbolo da Pokémon Company e número de série padronizado. Ausência, erro ou posicionamento incorreto configuram alerta.

Fontes confiáveis: guias oficiais, fóruns especializados e colecionadores experientes são referências importantes para validar a autenticidade.

Ajuda profissional: em caso de dúvida, recomenda-se recorrer a especialistas para avaliação técnica da carta.

Perspectivas

Com projeções de crescimento no mercado global, o Pokémon TCG mantém relevância no Brasil. A divulgação de informações sobre a identificação de falsificações e o fortalecimento de canais reconhecidos de comercialização são apontados como medidas importantes para preservar a integridade do setor e a confiança de consumidores e colecionadores.

