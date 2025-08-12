Mano Jobs revela trajetória inesperada na criação de conteúdo

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O podcast "Glitch Clube" apresentou um episódio com a participação de João Vitor, mais conhecido como Mano Jobs. Leo Lima e Maria Dulce Miranda conduziram a entrevista com o criador de conteúdo digital especializado em tecnologia, cultura geek e gadgets, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e no Spotify, além de estar em ascensão no Instagram.

Curiosidade e conteúdo autêntico

Mano Jobs revelou que sua jornada na criação de conteúdo começou de forma inusitada. Ele "arrebentou o joelho fazendo parkour" e, durante o período de recuperação, encontrou refúgio na tecnologia, aprendendo a resolver problemas de sistema e "ressuscitar" celulares. Essa imersão o levou a criar vídeos, inicialmente no YouTube, para compartilhar seu conhecimento. Ele descreve o processo como uma "terapia", gravando vídeos mesmo em dias difíceis, sem necessariamente postá-los. Esse início, entre 2016 e 2017, marcou o mergulho sério no YouTube, focado em "vídeo de root esses trem assim".

A influência em seu estilo é peculiar. Embora combatesse a cópia, Jobs admitiu ter se inspirado no "ritual padrão" de "deixa oconteúdo tech diferentão, like, se inscreve e ativa o sininho" do youtuber Zangado. No entanto, sua autenticidade floresceu quando ele "parou de assistir vídeo e me basear na galera", resultando em um conteúdo mais espontâneo e natural. A virada em sua carreira veio com um vídeo ensinando a formatar notebook, que alcançou "600.000 visualizações", solidificando seu foco em tecnologia.

Um dos pontos altos da conversa foi a incursão de Mano Jobs no mundo das impressoras 3D. Ele conta que a primeira impressora "chegou por acaso" através de uma ação com a Aliexpress, e logo se viu com três unidades. O processo de aprendizado foi desafiador, com "muita luta" e desperdício de filamento. O ápice de sua paixão pela impressão 3D é o Mustang, seu "Santo Graal da impressão 3D", que possui "sistema de iluminação, som" e faz "drift". Além disso, o Mustang "brilha no escuro", pois foi impresso com filamento fosforescente.

Testando Limites

Mano Jobs se define como alguém que gosta de "pegar os dispositivos e ver qual que é o limite dele". Sua paixão por emuladores é evidente, passando "mais tempo configurando emulador do que jogando em si". Ele rodou "GTA 4" em um celular emulador e até "God of War 2 no Xbox Series S", destacando a capacidade do console, que "não é fraco" como muitos pensam.

No mundo dos videogames, seus jogos favoritos incluem "Rocket League Sideswipe" e "LoL Wild Rift", revelando uma preferência por jogos mobile, embora lamente o declínio da "época de ouro do Android" na Google Play, criticando a proliferação de jogos com microtransações e anúncios excessivos, que ele atribui ao "Flappy Bird".

A rotina de Mano Jobs é intensa. Além de ser criador de conteúdo e pai, ele estuda astrofísica, uma paixão de infância inspirada na série "O Universo" do History Channel. Ele chegou a explicar a teoria do "decaimento do vácuo" com propriedade. Apesar de sua vida agitada, ele "dificilmente" consegue tempo para jogar, a não ser que seja um jogo "muito específico". O último que zerou foi "Doom de Dark Ages", que comprou na pré-venda do PS5.

Futuro da criação de conteúdo



Mano Jobs expressou sua insatisfação com a geração atual de jogos, afirmando estar "muito saturado" e prevendo um possível "crash" como o de 1983, quando o Atari lançou muitos jogos sem qualidade. Ele citou Cyberpunk como exemplo de jogo que melhorou após um lançamento "catastrófico" e a necessidade da Sony de oferecer reembolsos devido aos bugs.

Ao final, Mano Jobs compartilha uma perspectiva única sobre o universo dos games e da tecnologia, um mergulho profundo nos bastidores de um criador que, com curiosidade e dedicação, transformou sua paixão em conteúdo autêntico.



Conheça o Glitch Clube

Com episódios semanais, o Glitch Clube discute temas relevantes do universo dos jogos, da indústria aos memes. O podcast está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify. Os melhores momentos e bastidores também podem ser vistos no Instagram oficial do programa.