Campeonato de Counter-Strike acontece dentro de navio gigante no Rio

As finais do Circuito FERJEE de E-sports, principal campeonato brasileiro do jogo Counter-Strike 2, serão disputadas novamente durante o Rio Innovation Week, entre 12 e 15 de agosto, no Rio de Janeiro. A novidade é que a competição acontecerá dentro do NAM Atlântico, o maior navio da América Latina, que tem o tamanho de um prédio de dez andares.

Essa é a primeira vez que um torneio oficial de e-sports acontece dentro de um navio. As melhores equipes do Brasil, como RedCanids, Oddik, Sharks e Imperial, vão disputar uma premiação total de R$250 mil.

Além do torneio masculino, haverá também uma competição feminina, com o objetivo de aumentar a participação das mulheres nos esportes eletrônicos. Todas as partidas poderão ser assistidas gratuitamente pela internet, nos canais oficiais da Federação do Rio de Janeiro, com comentários de especialistas.

O navio ficará aberto ao público durante todo o evento, que mistura esportes, tecnologia e cultura em um ambiente único. Quem quiser assistir presencialmente precisará comprar ingresso para o Rio Innovation Week.



