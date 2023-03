Counter-Strike 2: com testes limitados, jogo de tiro é anunciado

Mudanças prometem melhoras inclusive para próximas atualizações (foto: Divulgação/Valve) O jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Valve, Counter-Strike, anunciou na tarde desta quarta-feira (22) o acesso limitado ao Counter-Strike 2. Além de realizar toda a repaginada nas redes, alguns tuítes foram postados com imagens do novo aspecto da franquia. Algumas contas selecionadas pela empresa terão acesso a um teste limitado.









no site oficial do game. Para quem já tem a versão atual de CS:GO, a atualização será gratuita. As informações completas sobre o período de testes do jogo estão disponíveis.





Figuras públicas como o jogador de futebol Neymar Jr. manifestaram interesse em experimentar o teste limitado. Para alguns, a expectativa por uma reforma no sistema que executa o jogo (Source, da Valve) já era desejada há muito tempo, como o perfil @IsSource2OutYet, com 5 mil seguidores, que está presente no twitter desde abril de 2021.