Lideranças debatem futuro da Energia no Rio Innovation Week

A busca por uma economia mais sustentável foi uma das principais pautas discutidas no Rio Innovation Week, considerado um dos maiores evento de tecnologia e inovação da América Latina. Na manhã de quarta-feira (14), o painel "Energy Leaders - O Futuro da Energia" reuniu executivos de grandes empresas para debater as perspectivas e desafios críticos do setor energético em um cenário de constante transformação.

O debate fez parte do Energy Hub Summit — conferência que reúne agentes de inovação e tomadores de decisão para discutir os tópicos mais relevantes do setor — e contou com a participação de Fernanda Hermanny, Diretora de Produto e Inovação da Infotec Brasil; Felipe Versiani, Diretor da NTT Data Brasil; Gabriela Rainer, Superintendente de Mercado Livre de Energia da Light e Paula Klajnberg, fundadora da Electy.

Durante o painel, foram abordadas as visões e perspectivas dos executivos sobre o futuro da energia, incluindo tendências, desafios e oportunidades. Em relação às possíveis reestruturações do setor em um futuro próximo, os palestrantes destacaram a importância de iniciativas voltadas para a redução das emissões de carbono.

De acordo com os executivos, é necessária uma completa reestruturação dos comportamentos ambientais das corporações. "Todas as empresas atuantes no setor elétrico estão em busca de uma redução drástica na pegada de carbono. Essa missão já existe, é inevitável e vai se intensificar cada vez mais", afirmou Fernanda Hermanny.

Para a executiva, a tecnologia — como o uso de Inteligência Artificial — pode ser uma grande aliada na transição para uma economia mais sustentável. "O uso de inteligência artificial se insere diretamente nessa questão, não só na redução das emissões de carbono, mas também na melhoria da eficiência dos serviços, com dados mais centralizados e uma maior integração entre os sistemas. Para quem atua com manutenção, isso é fundamental", declarou.

