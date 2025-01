O universo geek está cada vez mais presente no cotidiano brasileiro. A pesquisa Relatório Cultura e Arte no Brasil – Hábitos e Comportamentos dos Brasileiros, desenvolvido pelo Opinion Box em parceria com a criadora de conteúdo Mikannn, mostra que 40% dos entrevistados se dizem fãs de cultura pop. O levantamento inédito destaca que 16% se consideram nerds e 14%, geeks.





Os interesses mais expressivos incluem filmes (52%), séries (47%) e livros (25%), seguidos por games (22%) e histórias em quadrinhos (20%). Apesar do forte consumo, há espaço para expandir o engajamento digital: 52% dos entrevistados não seguem perfis geek e nerd nas redes sociais, evidenciando um potencial de crescimento nesse vínculo.

A representatividade nas produções é uma prioridade para o público. De acordo com a pesquisa, 41% consideram muito importante que filmes, séries e games abordem temas de diversidade e inclusão. Para 38%, é importante haver representações equilibradas de grupos minorizados.





O relatório também evidencia o impacto crescente das mulheres nesse segmento. A abertura para colaborações que amplifiquem vozes femininas e conectem criadoras a novos públicos é apontada como essencial para consolidar essa transformação.





“O impacto das mulheres nesse cenário vai muito além do consumo – ele molda narrativas e redefine a maneira como nos relacionamos com a cultura geek e nerd,” aponta Mikannn, youtuber com quase 600 mil seguidores. Além disso, as críticas femininas têm conquistado relevância no cenário geek: 32% dos participantes enxergam as influenciadoras como figuras positivas na análise de obras, e 24% avaliam suas opiniões como determinantes na escolha do que consumir, seja filme, série ou jogo.





“Há uma demanda crescente por perspectivas mais diversas na crítica geek e nerd. Essa pluralidade não só enriquece as discussões, mas também traz mais representatividade às obras e às análises que construímos ao redor delas,” ressalta.