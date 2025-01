Brown está pedindo para as produtoras US$ 500 milhões - mais de R$ 3 bilhões na cotação atual.

Chris Brown, 35, está processando produtores do documentário "Chris Brown: A History of Violence", da Investigation Discovery (ID), em US$ 500 milhões, mais de R$ 3 bilhões na cotação atual.





O cantor alega que foi difamado pela produção. Segundo o TMZ, ele acusa a Warner Bros. Discovery, a Aple e outros responsáveis pela série.





Ele critica os produtores por rotulá-lo como "estuprador em série e abusador sexual". Nos documentos obtidos pelo jornal, ainda reforça que não foi considerado culpado de "nenhum crime relacionado a sexo".

De acordo com o artista, o documentário foi baseado em um processo movido por uma mulher, que não foi identificada. Ele acrescentou que ela retirou o processo porque tinha inconsistências e mentiras.

Por prejudicar sua reputação e atrapalhar futuros negócios, Chris Brown processa os responsáveis por US$ 500 milhões. Ele planeja doar parte desse dinheiro para vítimas de abuso sexual, caso a Justiça permita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em 2009, Brown foi acusado de agredir violentamente a cantora Rihanna, com quem tinha um relacionamento de um ano. A agressão, com socos, pontapés e mordidas, levaram o cantor a ser sentenciado a cinco anos de liberdade condicional e seis meses de trabalho comunitário.