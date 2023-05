'Star Wars Day': redes sociais celebram a saga de George Lucas nesta quinta

"May the Fouth be with you" é um trocadilho com a célebre frase "May the Force be with you" (Que a Força esteja com você) (foto: Reprodução / redes sociais)

“Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante.” Essa frase marcou a vida de milhares de fãs do mundo inteiro. Por isso, nesta quinta-feira (4/5), as redes sociais foram tomadas por homenagens a “Star Wars”. A data foi escolhida porque sua pronúncia em inglês (May the fourth) se assemelha à frase “Que a Força esteja com você” (May the Force be with you), saudação muito utilizada nos filmes da saga.





“Star Wars” estreou em 1977, quando foi lançado o primeiro filme da saga, “Star Wars - Uma nova esperança”, escrito e dirigido por George Lucas, na época lançado apenas como “Star Wars”. O filme ganhou duas sequências: “O Império contra-ataca” e “O retorno de Jedi”, lançados em 1980 e 1983, respectivamente.





A trilogia conta a história do trio Luke Skywalker, Han Solo e Princesa Leia, que luta pela Aliança Rebelde contra o opressor Império Galáctico. Na trama, ainda acompanhamos a jornada de Skywalker para se tornar um Jedi e os embates contra Darth Vader, um Jedi que foi para o “lado sombrio da Força”.





Logo, “Star Wars” se tornou um ícone da cultura pop, sendo um dos responsáveis pela chamada “era dos blockbusters”, superproduções para o cinema que são sucessos de público e se tornam franquia de brinquedos e jogos.





A trilogia original foi ganhando novos filmes, conquistando cada vez mais fãs e se tornando uma das mais rentáveis da história. Ao todo, os 11 filmes já lançados conquistaram mais de U$ 10 bilhões em bilheteria. O ‘Star Wars Day’, ou dia do ‘Star Wars’, é comemorado anualmente no dia 4 de maio.

Veja algumas homenagens que os fãs prestaram em 2023:



Por tudo que a saga representa, nos proporciona, e nos guarda para o futuro. Como é maravilhoso ser fã de #StarWars %uD83D%uDC96%uD83D%uDE80%uD83E%uDE90#MayThe4thBeWithYou para todos nós, e que venham anos infinitos de muito amor para essa galáxia muito, muito distante! pic.twitter.com/VMC0h7j8sT %u2014 Ordem Jedi Brasil * Star Wars (@ordemjedibr) May 4, 2023

e quando o george lucas simplesmente acordou em meados da década de 70 e resolveu escrever uma trilogia q começa num mlk q mora numa favela de uma galáxia mt distante há mt tempo atrás q descobre q consegue usar uma espadinha brilhante colorida? <33#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/FLdzeBo4ei %u2014 ceci #MayThe4th (@anakinbolsonaro) May 4, 2023

Que a CAPIFORÇA esteja com você %uD83D%uDDA4



Star Wars Day e é claro que a Prefs %u2013 como boa fã de Star Wars %u2013 não podia deixar a data passar em branco!



Viva Star Wars e a Cultura Geek %u2728 pic.twitter.com/fhUiZpPiGu %u2014 Prefs de Curitiba (@Curitiba_PMC) May 4, 2023

A special #StarWarsDay message from Star Wars Celebration Europe 2023... #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/VzYq4l6TYe %u2014 Star Wars UK (@StarWarsUK) May 4, 2023

Como surgiu o ‘Star Wars Day’?

Em 1979, quando Margareth Thatcher foi eleita primeira-ministra da Inglaterra, a primeira mulher a ocupar o posto, seus aliados resolveram comemorar a vitória publicando, no jornal The London Evening News, um comunicado que dizia “May the Fourth be with you, Maggie” (Que o quatro de maio esteja com você, Maggie). A mensagem foi um trocadilho com a saudação icônica do universo ‘Star Wars’.

A partir daí, a data foi sendo comemorada pelos fãs, tornando- se popular somente em 2008. Em 2011, foi realizado o primeiro encontro presencial dos fãs da saga, no Canadá. Naquele 4 de maio, o Toronto Underground Cinema organizou uma sessão especial, exibindo todos os filmes das duas trilogias lançadas até então.

Dois anos depois, a Disney comemorou pela primeira vez a data, poucos meses após comprar a Lucasfilms e anunciar a produção de novos filmes da saga. Hoje, o dia faz parte do calendário nerd, com postagens temáticas, programações especiais nos parques da Disney, homenagens e até promoções em sites.