Star Wars Day: Carrie Fisher ganha estrela na Calçada da Fama

Carrie Fisher interpretou a Princesa Leia em seis filmes da saga 'Star Wars' (foto: Divulgação/RFI)

A atriz Carrie Fisher vai ganhar uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (4/5). A data foi escolhida justamente para homenagear a saga ‘Star Wars’. Fisher, que viveu a lendária Princesa Leia, morreu em dezembro de 2016.

A cerimônia de posse está marcada para às 15h30, no horário de Brasília, e será transmitida ao vivo pela Câmara de Comércio de Hollywood. Quem vai representar a atriz é a sua filha, Billie Lourd, que aceitará a estrela em nome de sua mãe.

Carrie será a terceira atriz do elenco da franquia a receber uma homenagem. Harrison Ford, o Han Solo, foi homenageado em 2003, enquanto Mark Hamill, que deu vida a Luke Skywalker, em 2018. As três estrelas estão próximas e podem ser visitadas no quarteirão 6.800 do Hollywood Boulevard, próximo ao local onde estreou o primeiro filme da saga em 1977.



‘Que a Força esteja com você’

A Princesa Leia é uma das principais personagens do universo ‘Star Wars’. Na história, a personagem de Fisher, se transforma em general, liderando as forças do bem na luta contra os opressores que querem controlar a galáxia. Leia esteve presente nos seis primeiros filmes da saga.



A homenagem para a atriz era um pedido antigo dos fãs. Em 2017, dias após o falecimento de Fisher, eles chegaram a fazer uma manifestação na Calçada da Fama. “Carrie Fisher / May the Force be with you always / Hope" (Carrie Fisher / Que a Força esteja com você sempre / Esperança), escreveram em um azulejo branco. Hoje, são esperadas diversas homenagens para a atriz.

‘Star Wars Day’

O ‘Star Wars Day’, ou dia do ‘Star Wars’, é comemorado anualmente no dia 4 de maio. A data foi escolhida porque sua pronúncia em inglês (May the fourth) se assemelha à frase “Que a Força esteja com você” (May the Force be with you), saudação muito utilizada nos filmes da saga.



Desde 2008, os fãs usam o dia de hoje para falar sobre a importância da franquia em suas vidas, compartilhar memes e até se vestir como os personagens.