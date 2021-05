Dia do Orgulho Nerd tem programação especial com filmes e live

(foto: MUBI/DIVULGAÇÃO)

Para celebrar o Dia do Orgulho Nerd, comemorado nesta terça-feira (25/5), a plataforma Mubi disponibiliza filmes que podem agradar em cheio aos fãs de ficção científica e distopias. Entre os selecionados está “Donnie Darko” (2001), que marca a estreia de Richard Kelly na direção. Híbrido de comédia teen e thriller de ficção científica, o longa tem um amigo imaginário (o coelho assustador chamado Frank) e previsões sobre o fim do mundo. Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Seth Rogen estão no elenco. Para celebrar o Dia do Orgulho Nerd, comemorado nesta terça-feira (25/5), a plataforma Mubi disponibiliza filmes que podem agradar em cheio aos fãs de ficção científica e distopias. Entre os selecionados está “Donnie Darko” (2001), que marca a estreia de Richard Kelly na direção. Híbrido de comédia teen e thriller de ficção científica, o longa tem um amigo imaginário (o coelho assustador chamado Frank) e previsões sobre o fim do mundo. Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Seth Rogen estão no elenco.





• • •





Outros longas selecionados são: “Plano 9 do espaço sideral” (clássico cult de 1959 de Ed Wood, que fala da invasão de alienígenas à Terra, com plano de reanimar os cadáveres); “Planeta fantástico” (premiada em Cannes, a animação de René Laloux, de 1973, é considerada tesouro da ficção científica); “Labirinto do cinema” (de 2019, do japonês Nobuhiko Ôbayashi, acompanha a viagem no tempo de três jovens fãs de cinema); “Brazil” (de Terry Gilliam, o filme de 1985 apresenta um futuro distópico controlado por computadores e burocratas); “Fonte da vida” (estrelado por Rachel Weisz e Hugh Jackman, o romance de 2006 de Darren Aronofsky é um épico metafísico); e “A montanha sagrada” (misticismo e contracultura permeiam o filme escrito e dirigido por Alejandro Jodorowski, financiado por John Lennon e Yoko Ono).





• • •





Já no SYFY, a programação terá o filme “Tem alienígenas no meu quarto”, exibido às 23h. Baseado no livro de Bruce Coville, conta a história de Rod Allbright (Jayden Greig), menino de 12 anos, estudante do ensino fundamental. Quando uma pequena nave espacial invade seu quarto, o garoto descobre que ele e sua prima Elspeth (Lauren McNamara) foram escolhidos para fazer parte da Patrulha Galática, força policial alienígena. Juntos, embarcam em uma aventura para salvar o mundo da completa destruição. O canal estará com sinal aberto até esta quarta-feira (26/5).





• • •





Os escritores Raphael Draccon, Fábio Yabu e Guga Mafra comemoram a data com bate-papo sobre as respectivas obras e carreiras em live da Editora Melhoramentos, que será transmitida às 17h pelo link: http://www.editoramelhoramentos.com.br/diadoorgulhonerd. Os três autores – ídolos dos nerds – vão falar sobre livros, fantasias, séries e personagens inesquecíveis.