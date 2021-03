Super-herói adolescente de 'Invincible' luta para conquistar os adultos

Mark Grayson é o super-herói adolescente às voltas com o drama enfrentado pelo pai, Omni-Man (foto: Amazon Prime Video/divulgação)

No cada vez mais concorrido mercado do streaming, o filão que envolve animações, quadrinhos e super-heróis vem se tornando indispensável na disputa por assinantes. Apostando nisso, a Amazon Prime Video lança nesta sexta-feira (26/3) a série "Invincible", que mescla esses três elementos, mas com foco no público adulto.





A produção é baseada na HQ homônima assinada pelo norte-americano Robert Kirkman, publicada entre 2003 e 2018. Kirkman foi o responsável pela criação do seriado de TV. Ele também é autor da série gráfica “The walking dead”, cuja adaptação se tornou um dos maiores sucessos da história recente da televisão mundial.







A trama de "Invincible" é centrada em Mark Grayson, um jovem de

17 anos. Ainda no ensino médio, o garoto é filho do super-herói Omni-Man, o mais poderoso do planeta, fundamental para a segurança global. Ele pertence ao grupo Guardians of the Globe (Guardiões do Globo), que reúne heróis e heroínas que colaboram com as forças governamentais. Algo muito semelhante à Liga da Justiça, do universo DC Comics, e aos Vingadores, da Marvel.





Mark (dublado pelo ator Steven Yeun, astro de “The walking dead” na TV) descobre que também tem superpoderes e pretende seguir os passos do pai. Escolhe um traje especial e se torna o Invincible, juntando-se a um grupo de jovens heróis que vêm sendo preparados para proteger o planeta.





Porém, esse processo é complexo. Antes de salvar o mundo, Mark precisa lidar com percalços naturais da adolescência: aulas, notas e o próprio coração. Em meio a namoricos desacertados, típicos dessa fase da vida, ele conhece Samantha Eve Wilkins, estudante de seu colégio e dona de superpoderes sob a identidade de Atom Eve.





À medida que se aproxima da rotina dos poderosos, Mark descobre que aquele ambiente não é assim tão glorioso. Muito pelo contrário, aliás. Depois do assassinato de uma legião inteira de super-heróis, sendo o pai dele único sobrevivente, surgem sérias dúvidas sobre a real conduta do até então celebrado Omni-Man.









Se o enredo se parece muito com o de outras histórias envolvendo heróis, a exemplo de “The Boys”, há diferenciais em “Invincible”. Embora a animação seja protagonizada por um adolescente, o conteúdo é destinado ao público mais maduro.





Cenas de violência não poupam detalhes da carnificina que superpoderes de heróis e vilões são capazes de produzir.





Há muito sangue, corpos desfigurados e vísceras espalhadas. O clima de romance e paquera tem momentos picantes. Tudo sob a estética que lembra muito os desenhos vistos na infância por quem já passou dos 30.





DRAMA “Vou deixar meus filhos assistirem, mas não sou o melhor dos pais. Então, não recomendaria o mesmo para todo mundo”, disse Robert Kirkman durante evento de divulgação de “Invincible” promovido pelo site americano IGN.





De acordo com ele, a série é “muito madura, bem parecida com os quadrinhos”, essencialmente “um drama que acaba sendo um desenho animado”.





À revista norte-americana Entertainment Weekly, Kirkman enfatizou que além da luta do bem contra o mal, a trama é sobre um filho, seu pai e sua mãe no mundo dos super-heróis, “e todas as complicações que vêm daí”.





A produção conta com nomes conhecidos no elenco de dubladores, como os atores Sandra Oh (de “Killing Eve”), Zazie Beetz (“Deadpool 2”) e Mark Hamill (“Star wars”).





“INVINCIBLE”

• Estreia nesta sexta-feira (26/3), na Amazon Prime Video, que disponibilizará três episódios. Os outros cinco serão lançados até 30 de abril, sempre às sextas.