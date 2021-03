Conheça cinco séries protagonizadas por mulheres fortes e 'reais'

(foto: Starzplay/DIVULGAÇÃO)

No Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta segunda-feira (8/03), nada melhor do que assistir a produções que mostram o poder do sexo feminino e quebram os estereótipos do gênero. Cinco séries disponíveis na Starzplay são estreladas por personagens femininas fortes, complexas e singulares, como as mulheres da vida real. Confira a seleção a seguir: