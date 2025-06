'Mario Kart World' inova e cumpre bem o papel no lançamento do Switch 2

CORREIO BRAZILIENSE

O jogo de estreia do Nintendo Switch 2 mostra o contínuo talento da Nintendo em aperfeiçoar seus maiores clássicos a cada nova geração. "Mario Kart World" chega juntamente de um conjunto do mais novo console da empresa, pronto para demonstrar a diferença gráfica entre os hardwares.

Um método de demonstrar esse novo poder do console foi dobrar a quantidade de competidores comparada com o jogo anterior, 'Mario Kart 8', que possuía 12 personagens nas pistas e agora tem 24 ao mesmo tempo.

O novo jogo conta com 50 corredores, sendo 24 liberados de cara, dentre eles o elenco clássico do título: Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong, Bowser, Yoshi e muitos outros personagens do universo dos cogumelos, incluindo alguns NPCs dos jogos como o Goomba, um Golfinho, um Irmão Martelo e diversos outros.

Modos de jogo

Com 24 coprredores, a corrida se torna um duelo contra os adversários para não acaber em último. Divulgação/Nintendo

Com esse elenco o jogador corre por oito diferentes cursos no tradicional modo Grand Prix, cada um com quatro pistas, algumas novas, outras que fazem homenagem a percursos vistos anteriormente na saga.

A estrutura das corridas também é um pouco diferente a primeira corrida é — tecnicamente — a única que você corre inteira, já que o jogo não teleporta o personagem para o próximo curso, mas começa a segunda parte da corrida direto do final da primeira, com os personagens tendo de correr até chegar a segunda pista e finalmente fazendo uma volta por lá para encerrar o trajeto. Padrão esse que se repete para a terceira e quarta pista, excluindo algumas exceções que podem ter mais de uma volta nesse trajeto final. Quando completada pela primeira vez, a copa dá um novo personagem para o jogador correr.

O modo de eliminação traz oito percursos diferentes do Grand Prix para o jogador experimentar, neles conforme cada volta acontece um número de jogadores é retirado da corrida, cabe ao jogador sempre se posicionar acima do marco da eliminação. Toda copa conta com 6 voltas e cada uma quando completa, elimina um corredor até sobrarem os 4 primeiros.

O modo contrarrelógio é bem autoexplicativo, nele o jogador compete apenas contra o tempo e tenta completar as pistas o mais rápido possível, utilizando os novos recursos que o jogo disponibilizou para fazer travessias mais rápido.

Por fim, os dois modos de confronto e batalha que trazem os desafios dos jogadores contra as máquinas na pista ou disputa de balões clássica do título de corrida.

'Mario Kart World' conta com um inédito modo de mundo aberto, onde o jogador pode transitar com o carrinho por entre as pistas presentes nos demais modos. No mundo aberto o jogador pode realizar desafios ativados por imenso botão P na pista, assim que ativado ele começa o teste, podendo ser de vários tipos, como sair de um ponto A até um B em uma determinada quantidade de tempo ou coletar moedas azuis que ficam espalhadas em um trajeto específico. Essas missões são recompensadas com adesivos diversos que podem ser vistos na aba do menu. Além disso, existem marcadores de blocos de interrogação em todas as pistas, eles ficam escondidos ao longo do trajeto e também fornecem adesivos, cada um que o jogador encontra fornece novos adesivos com temática da pista.

Entram novas mecânicas

Um novo jeito de atravessar o mapa das pistas e deslizar por pontos marcados no trajeto. Divulgação/Nintendo

O jogo recebeu a adição de algumas mecânicas novas e manteve algumas clássicas, o drift para conseguir turbo continua presente, assim como o Kart se transforma durante percursos de voo e de água. Mas infelizmente, os trechos onde as rodas viravam e os personagens batiam em marcadores pela pista para ganhar velocidade, mostrado em 'Mario Kart 8', foram removidos.

'Mario Kart World' conta com adição inédita de um pulo carregado, não removendo o pulo normal, mas colocando uma mecânica a mais, nela o jogador direciona o botão de drift para baixo, carrega da mesma forma e salta, essa nova habilidade pode auxiliar muito na jogabilidade dos percursos. Com ela o jogador pode andar na parede ajudando na ultrapassagem de alguns adversários. Outra nova adição é a habilidade de deslizar em lugares específicos da pista, corrimãos, trilhos de trem, fios de energia, todos podem servir para ajudar a ganhar algumas posições durante as corridas.



Outra nova adição foi a lanchonete fictícia Yoshi 's, que tem vários pontos ao longo do mapa, tanto no mundo livre quanto nas corridas, para distribuir comidas diversas através de um saquinho de delivery que dependendo do personagem que consome, ocasionalmente o boneco pode ganhar uma nova roupa, no caso do Mario, por exemplo: Uma versão mecânica, aviador ou cowboy, tudo dependendo da comida. O único problema é que essas roupas tem grande disponibilidade para alguns personagens, enquanto alguns mal tem duas, como no caso do Donkey Kong. Ainda sim, é uma adição inédita e muito bem-vinda.

Por fim, uma importante customização que tinha no título anterior se tornou fixa no novo jogo, acabou a criação de Kart. Antes com três opções entre carroceria, rodas e paraquedas, agora foi substituído por um Kart completo, sem personalização, mas pelo menos a Nintendo manteve a grande variedade de motos, carros pequenos e carros grandes.

Considerações finais

A variedade de roupas para os personagens é um grande destaque do título. Divulgação/Nintendo

'Mario Kart World' trouxe um fardo enorme com o lançamento do Nintendo Switch 2, com a tarefa de demonstrar para que é console veio, inovando no necessário e aumentando o escopo do jogo. As novas pistas e estilo fazem o jogo se manter dinâmico, assim como as mecânicas novas criam mais velocidade para o jogador percorrer a pista e ultrapassar os inimigos com uma ajuda além dos itens especiais, o cenário favorece o jogador que usa da inteligência para alcançar o primeiro lugar quanto antes. A Nintendo teve um poderoso acerto, mesmo com a pressão de um casco azul seguindo o Kart da gigante japonesa.

'Mario Kart World' está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch 2.

