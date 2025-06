PlayStation The Concert será atração da BGS 2025 em São Paulo

O espetáculo 'PlayStation The Concert' terá duas apresentações exclusivas durante a Brasil Game Show 2025. O concerto acontece nos dias 11 e 12 de outubro, no palco principal do Distrito Anhembi, em São Paulo.

Pela primeira vez na América Latina, o evento musical reúne trilhas sonoras icônicas dos maiores sucessos da marca, como “God of War“, “The Last of Us”, “Ghost of Tsushima” e “Horizon”. A performance será feita por uma orquestra de câmara com 15 solistas e contará com projeções em LED, som surround e efeitos visuais imersivos.

O espetáculo faz parte de uma turnê global iniciada em abril na Irlanda e celebra a arte sonora nos games com arranjos de grandes compositores como Gustavo Santaolalla e Bear McCreary. Os ingressos para assistir ao concerto são os mesmos de entrada da BGS nos dias 11 e 12.

A feira também confirmou a presença de Hideo Kojima, que vem ao Brasil promover “Death Stranding 2: On the Beach”, novo título de seu estúdio que será lançado mundialmente em 26 de junho.

A Brasil Game Show 2025 será realizada de 9 a 12 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo, e promete ser uma das edições mais marcantes da história do evento.

