TV 3.0 se destaca na SET Expo 2025 e mostra futuro interativo

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A SET Expo 2025, realizada de 18 a 21 de agosto no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, registrou um crescimento de 54% em relação à edição anterior, reunindo 21 mil visitantes e 3,5 mil congressistas. A reportagem do Estado de Minas esteve no evento e conferiu de perto a feira, que se consolidou como o principal ponto de encontro da indústria de mídia e entretenimento da América Latina, destacando-se pela integração entre tecnologias emergentes e a convergência entre plataformas tradicionais e digitais.

União inédita no setor

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades como o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, o vice-ministro da Coordenação de Políticas do Japão, Imagawa Takuo, e representantes da Anatel e Ancine. O painel "Visão dos CEOs: o futuro da mídia" reuniu os líderes das quatro maiores emissoras brasileiras: Paulo Marinho (Globo), Daniela Beyruti (SBT), Marcus Vinícius Vieira (Record) e Claudio Giordani (Band). Durante o debate, Beyruti afirmou: "Trabalhávamos separadamente. Agora, estamos juntos", enquanto Marinho destacou: "Vivemos um vácuo onde as tecnologias avançam e a regulação vem depois. Estamos reagindo".

Tecnologias transformadoras

A SET Expo 2025 evidenciou dois pilares tecnológicos essenciais para a transformação do setor: a TV 3.0 e a Inteligência Artificial. A TV 3.0, também conhecida como DTV+, representa a evolução da transmissão digital no Brasil, oferecendo suporte ao 5G e permitindo interatividade em tempo real, como votações em programas de auditório, com a capilaridade do broadcast tradicional. Especialistas destacaram que a implementação do novo padrão exige soluções que combinem streaming, dados, monetização e experiências interativas, conectando tecnologia, audiência e negócios em tempo real.

A Inteligência Artificial foi apresentada como uma aliada estratégica, não uma ameaça. Marinho enfatizou: "A inteligência artificial certamente vai mudar a forma como interagimos com os conteúdos". Nas redações, a tecnologia será crucial para automação, curadoria e personalização de conteúdo, exigindo uma transformação cultural nas operações jornalísticas.

Destaques tecnológicos

A Sony apresentou soluções que atendem desde criadores independentes até grandes emissoras. Luis Fernando Fabichak, Managing Director da Sony Professional Solutions Brasil, destacou a câmera FR7, "a primeira PTZ do mundo com lentes intercambiáveis e sensor full frame", e a PXW-Z750, com capacidade de gravar em 4K a 60 fps. Fabichak revelou: "O segmento que mais cresce é o de streaming e geração de conteúdo para internet. Dificilmente surgem novas emissoras de TV tradicionais, então esse novo ecossistema tornou-se um dos nossos principais focos".

A Canon reforçou seu compromisso com o mercado profissional. Marco Guimarães, Executivo de Contas da área profissional, explicou: "Queremos reforçar com força nossa presença no segmento de broadcasting e cinema, apresentando soluções completas que incluem câmeras robóticas PTZ, câmeras de cinema e lentes cinematográficas".

Dolby apresenta ecossistema do som imersivo

O estande da Dolby funcionou como uma demonstração prática dessa convergência tecnológica. Em parceria com Volvo, TCL, Motorola, Claro e Globo, a empresa montou um circuito interativo mostrando como o áudio multidimensional Dolby Atmos integra toda a cadeia produtiva, da criação ao consumo. A atração principal foi o Volvo EX90, SUV elétrico com sistema de som Bowers & Wilkins de 25 alto-falantes. Daniel Martins, Account Manager da Dolby South America, afirmou: "O objetivo foi mostrar a abrangência do ecossistema. Tudo só funciona quando chega na tela do usuário".

A implementação prática dessas tecnologias enfrenta desafios complexos. Cláudio Borgo, Diretor de Engenharia de Vídeo da Claro, detalhou o lançamento do Soundbox com Dolby Atmos, mas foi enfático: "O principal desafio está na etapa de produção. Nossa cadeia de transmissão está pronta, mas a complexidade reside na origem do conteúdo". Na TV Globo, o volume colossal de produção impõe escolhas estratégicas. Vander Fantoni, Produtor de Áudio, explicou: "São seis capítulos de novelas de 40 minutos por dia. Selecionamos os momentos em que a imersão sonora trará maior impacto narrativo".

Games como plataforma estratégica

O universo gamer também teve espaço de destaque. Pedro Derbli, Gaming Director da Cheil Brasil, explicou como os games transcendem o entretenimento para se tornarem plataformas de conexão autêntica. "O primeiro passo é entender que game é uma plataforma, não uma mídia tradicional. Como plataforma, ele permite interação e contato direto com o público de maneira única". Derbli destacou a importância de eventos como a SET Expo para integrar indústrias: "Gamers também consomem TV, podcast, rádio. Quando um evento reúne broadcasting, áudio visual e criação de conteúdo, criamos uma oportunidade de enriquecimento mútuo".

Preparação para a TV 3.0

Para o consumidor final, a experiência depende da evolução dos dispositivos. Níkolas Stein Corbacho, Gerente de Produto da TCL, destacou que a estratégia da empresa é "democratizar a experiência de cinema em casa", mas, durante o painel da Dolby, alertou: "Nosso principal desafio é educar. Explicar o que é 4K, QLED, Mini LED, Dolby Vision e Atmos é um somatório complexo". Todas as TVs da marca já vêm preparadas para a TV 3.0, integradas ao ecossistema Google TV. "Para usufruir dessas inovações, é importante ter um aparelho compatível. Este é o momento ideal para buscar uma TV com mais tecnologia", recomendou Corbacho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Impacto econômico e social

Para além da tecnologia, o evento reforçou o papel social e econômico da radiodifusão. Alex Braga Muniz (Ancine) defendeu que o audiovisual seja tratado como "eixo estratégico da economia", citando iniciativas de crédito e combate à pirataria. Vinicius Caram (Anatel) apresentou números que comprovam a relevância do setor: 94% da população brasileira acessa a TV diariamente, com média de 5 horas e 45 minutos de consumo. O rádio mantém média de três horas diárias. Juntos, são mais de 50 mil empregos diretos. O ministro Frederico Siqueira conectou a transformação da radiodifusão ao Plano Nacional de Inclusão Digital: "A tecnologia se soma à cultura, à democracia e ao desenvolvimento econômico, garantindo cidadania e inclusão digital".

Um novo paradigma

A SET Expo 2025 consolidou tendências que apontam para a convergência entre radiodifusão tradicional, plataformas digitais e tecnologias emergentes. O evento reuniu autoridades, executivos e especialistas, evidenciando o papel da TV 3.0, da Inteligência Artificial e do áudio imersivo no desenvolvimento do setor. Também destacou desafios operacionais e educacionais, assim como a importância da integração com o universo gamer e a adaptação de dispositivos para o consumidor final. Os dados apresentados reforçam o impacto econômico e social da radiodifusão, indicando que o setor segue em processo de transformação para ampliar alcance, interatividade e relevância em múltiplas plataformas.

