Dolby leva tecnologias imersivas ao SET EXPO 2025 em São Paulo

A Dolby apresenta ao público do SET EXPO 2025 suas mais recentes soluções em áudio e vídeo, com foco nas tecnologias Dolby Atmos e Dolby Vision. O evento, considerado o maior de tecnologia e mídia da América Latina, acontece de 19 a 21 de agosto no Centro de Convenções I e II – Distrito Anhembi, em São Paulo.

A empresa promove uma ativação interativa para que visitantes experimentem como suas inovações estão presentes no cotidiano. Em parceria com Claro, Globo, Motorola, Yamaha, TCL, The LED, Lineup, Synamedia e Volvo Cars Brasil, o circuito permite identificar os recursos Dolby em TVs, celulares, soundbars e até automóveis.

Entre os destaques está o Volvo EX90, SUV totalmente elétrico equipado com sistema de som Bowers & Wilkins surround 3D de 25 alto-falantes e 1610W, que utiliza Dolby Atmos para criar uma experiência sonora ultrarrealista.

O estande também apresenta televisores TCL que combinam tecnologias QLED e HDR com Dolby Vision, proporcionando brilho elevado, contraste aprimorado, cores vibrantes e detalhamento fino das imagens. No áudio, o Atmos cria um efeito tridimensional, envolvendo o ouvinte com som vindo de todas as direções.

Outro lançamento é o fone Motorola Buds Loop, que incorpora tecnologia Sound by Bose e recursos como sensores de voz e CrystalTalk IA. O modelo capta a fala com precisão, reduz ruídos de fundo e oferece resistência a respingos, mantendo acabamento premium.

Além das demonstrações, a empresa integra a programação do evento com o painel “Dolby Everywhere: Do Conteúdo à Experiência, em Diferentes Modelos de Negócio”, no dia 20 de agosto, às 14h. O debate terá a participação de profissionais da Globo, Claro e TCL sobre o impacto das tecnologias no ecossistema audiovisual brasileiro.

Segundo Daniel Martins, gerente de negócio da Dolby para a América do Sul, a presença no evento reforça a importância estratégica do Brasil. “Queremos estar presentes desde os bastidores das produções até o consumo final, aproximando criadores, produtores e consumidores”, afirma.

A expansão da marca no país acompanha a tendência global: bilhões de dispositivos no mundo já contam com Dolby Atmos e Dolby Vision. No Brasil, cerca de 40 marcas, como Amazon Music, Disney+, Apple, JBL e Yamaha, oferecem produtos e conteúdos compatíveis.

Sobre a Dolby

A Dolby Laboratories (NYSE: DLB) é uma empresa multinacional especializada no desenvolvimento de tecnologias de áudio e vídeo. Fundada nos Estados Unidos, atua em diferentes segmentos do entretenimento, como cinema, televisão, música, esportes e games. Entre suas soluções estão o Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema e Dolby OptiView, presentes em equipamentos, serviços de streaming e produções audiovisuais em diversos países.

