Jornalista entrevista 'clone' criado por IA de jovem morto em massacre

Recentemente, vídeos mostrando como seriam algumas cidades brasileiras abandonadas ganharam as telas do Tik Tok. Com o uso da Inteligência Artificial (IA), as paisagens passaram a ter contornos sombrios Reprodução/TikTok/@huiop

Nos vídeos, é possível ver como os ambientes estão atualmente em comparação com construções vazias e abandonadas. Essa trend se tornou popular, e muitos usuários relembraram séries que reproduzem realidades semelhantes: The Walking Dead e The Last of Us. Divulgação

As imagens podem ser encontradas em uma rápida pesquisa no Tik Tok. Os vídeos rapidamente ganharam engajamento e aparentam ter sido criados através de softwares de IA, como o Midjourney. Reprodução/TikTok/@huiop

Nos clipes, é possível ver grandes pontos turísticos de cidades brasileiras, como: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vila Velha, Natal e Goiânia. Todas elas foram adaptadas para novas imagens, como se tornassem cidades abandonadas do mapa. Reprodução/TikTok/@huiop

Além do Midjourney, o usuário pode criar imagens através de comandos de texto por meio de outras plataformas. Entre elas, estão o Bing Image Creator, CanvaAL e o aplicativo StarryAl, que está disponível para Android e Iphone (iOS). Imagem de Iurimotov, Freepik

Na trend, alguns usuários também recomendaram a plataforma 'Leonardo.AI' para gerar imagens. Por meio do aplicativo, o usuário consegue produzir as fotos desejadas a partir da inteligência artificial em poucos segundos. Youtube Canal Eliezer Tymniak

A primeira imagem é do Rio de Janeiro, um dos cartões-postais do Brasil. Na foto, é mostrada como a cidade está atualmente. A beleza da praia, com a areia e o mar, que encantam não só os moradores da cidade maravilhosa, como também os turistas. Reprodução/TikTok/@huiop

Por outro lado, com a Inteligência Artificial (IA), a mesma paisagem foi transformada em uma cidade abandonada. É possível ver a areia da praia tomada por um longo espaço de matagais. Reprodução/TikTok/@huiop

Outra cidade importante do Brasil que entrou na trend foi São Paulo. A terra da garoa com seus prédios e as intensas rodovias, que diariamente recebem uma grande quantidade de veículos automotivos. Reprodução/TikTok/@huiop

Novamente, como foi na imagem do Rio de Janeiro, a capital paulistana é transformada através da Inteligência Artificial (IA) e adquire contornos de abandono. Na nova foto, é possível ver que São Paulo também teve o aumento da vegetação, assim como a diminuição dos prédios e escassez de veículos. Reprodução/TikTok/@huiop

Na brincadeira do Tik Tok sobre as cidades brasileiras, a capital Brasília não poderia ficar de fora. A imagem expõe o Palácio do Congresso Nacional, que é a famosa Praça dos Três Poderes, sede do poder Legislativo do Brasil. A obra foi idealizada pelo eterno Oscar Niemeyer (1907-2012). Reprodução/TikTok/@huiop

Com a adaptação, uma das cúpulas, que representa o Senado Federal do Brasil, simplesmente desaparece. No entorno, a vegetação aparece totalmente descuidada e abandonada, assim como o espelho d’água, que aparenta estar poluído. Reprodução/TikTok/@huiop

Como nas outras capitais, a vegetação toma conta, com aspecto de total abandono. Al falta de veículos e transeuntes ressaltam o que pode ser uma cidade sem qualquer cuidado. A arquitetura de um local, que leva cultura e ao povo manauara, aparece descuidada. Reprodução/TikTok/@huiop

A Trend também utilizou o centro de Recife para exemplificar uma das capitais mais importantes do Brasil. O Centro Histórico da capital pernambucana traz várias atrações, com uma arquitetura colonial, que são patrimônios culturais e históricos do país. Reprodução/TikTok/@huiop

A imagem se transforma em um verdadeiro mausoléu, com estruturas arquitetônicas inacabadas. Além da alta vegetação como em outras capitais, um local que transmite alegria e sempre é tomado pelo frevo no carnaval, ganha contornos de abandono. Reprodução/TikTok/@huiop

Representando o Sul do país, a imagem de Curitiba é do Jardim Botânico da cidade. O ponto turístico tem o formato de uma estufa tropical, com três cúpulas. Além de uma área arborizada com trilhas e um jardim sensorial. Reprodução/TikTok/@huiop

Com o uso da Inteligência Artificial (IA), o local se transforma em um espaço mal acabado, sem vida e com alta vegetação. As flores expostas na entrada dão espaço apenas para um matagal à frente do Jardim Botânico Municipal. Reprodução/TikTok/@huiop

Projetada por Oscar Niemeyer, a Estação Cabo Branco representa João Pessoa, capital da Paraíba. O local tem a missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia à população de forma gratuita. Reprodução/TikTok/@huiop

Para exemplificar uma cidade abandonada, o local aparece com rachaduras na estrutura e uma vegetação sem qualquer cuidado. Os espelhos da Estação Cabo Branco aparecem quebrados e a torre sem sua cor predominantemente branca. Reprodução/TikTok/@huiop

Outra cidade representada na trend é Fortaleza, que apresenta a imagem com prédios e o mar, que sempre atrai turistas não só de outros estados, como de fora do Brasil. Reprodução/TikTok/@huiop

Com auxílio da Inteligência Artificial (IA), o mar escurece, enquanto a areia é tomada pela alta vegetação. Ao fundo, os prédios se tornam lugares escuros e sem condições de moradia. Reprodução/TikTok/@huiop

Em mais uma capital nordestina, Natal é caracterizada pelo mar bem cuidado e límpido. Segunda capital brasileira com menor área territorial, mas com a sexta maior densidade populacional do país, a cidade possui uma beleza que atrai turistas e uma rica história. Reprodução/TikTok/@huiop

O mar se transforma, então, em um lamaçal, próximo a um pântano. Ao fundo, as casas dão lugar à vegetação mal cuidada para representar uma cidade abandonada. Reprodução/TikTok/@huiop

Em mais uma cidade do sudeste, Belo Horizonte ganha destaque com seus prédios que impressionam por sua arquitetura e beleza. Ao centro, está o Monumento Comemorativo ao Centenário da Independência, lançado em 7 de setembro de 1922. Reprodução/TikTok/@huiop

Com a Inteligência Artificial (IA), o monumento escurece e fica semelhante a um jazigo de cemitério. Os prédios, na parte de trás, aparecem com a arquitetura toda danificada, semelhante ao ambiente de filmes e séries de terror. Reprodução/TikTok/@huiop

Ao representar o Centro-Oeste, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, aparece com sua vegetação viva e uma cidade com automóveis nas ruas. Ao fundo, é possível avistar prédios e moradias, com um ambiente bonito e repleto de vivacidade. Reprodução/TikTok/@huiop

O ambiente é retratado de forma mais escura e a vegetação ganha contornos de descuido e abandono. A capital sul-mato-grossense perde sua vivacidade através da recriação da inteligência articificial (IA) Reprodução/TikTok/@huiop

Com mais uma capital do Sul, Porto Alegre é retratada por ser uma cidade ativa, que sempre está em ebulição, com indivíduos produzindo. A cidade possui uma das infraestruturas urbanas mais modernas do Brasil. Reprodução/TikTok/@huiop

A vegetação toma conta de boa parte da capital, enquanto os prédios aparentam ser ambientes frios e abandonados. A IA retrata uma cidade opaca, sem a vivacidade característica de Porto Alegre. Reprodução/TikTok/@huiop

Na representação de Goiânia, a imagem foca no Bosque de Buritis, patrimônio paisagístico da cidade. Ele foi projetado junto da planta original da cidade, na década de 20, sendo inaugurado em 24 de outubro de 1933, a data oficial de inauguração da capital de Goiás. Reprodução/TikTok/@huiop

Quem também aparece na trend é Vila Velha, uma das cidades mais importantes do Espírito Santo. O local possui 32 km de litoral e foi fundado em 23 de maio de 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho. Reprodução/TikTok/@huiop

Para caracterizar o lado abandonado da cidade, a Inteligência Artificial (IA) novamente usou o recurso de aumentar a vegetação, escurecer o ambiente e praticamente acabar com as casas presentes na imagem anterior. Reprodução/TikTok/@huiop

Por fim, a trend se utiliza de um ambiente que é considerado como a “Cidade-trabalho” de São Paulo. Osasco é bem representada pelo empreendedorismo, com fábricas e a presença dos prédios característicos de ambientes paulistanos. Reprodução/TikTok/@huiop