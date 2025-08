Como a Inteligência Artificial está transformando o combate ao câncer

A tecnologia tem revolucionado a medicina nos últimos anos, permitindo a identificação de doenças de maneira mais precisa, assim como a recomendação de tratamentos mais eficazes. Nesse contexto, um dos campos que se beneficiou muito dessa evolução foi o da medicina diagnóstica, com um foco especial no manejo do câncer. Com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial (IA), é possível, de maneira ágil e assertiva, detectar tumores em estágios iniciais, melhorando significativamente as taxas de cura ou sobrevida e o bem-estar dos pacientes.