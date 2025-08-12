Assine
EDUCAÇÃO

Google lança Inteligência Artificial com ferramentas para estudantes

O serviço já está disponível no Brasil e em outros quatro países

SM
Sofia Maia*
12/08/2025 14:32

Computador com a aba do Google aberta
Com um conjunto robusto de funcionalidades alimentadas por inteligência artificial, o pacote busca auxiliar tanto na realização de pesquisas complexas quanto na organização de projetos e conteúdos digitais crédito: Reprodução/Pexels

Os estudantes agora têm acesso a um pacote exclusivo de inteligência artificial criado pelo Google, o "Google AI Pro", que chega como uma nova solução tecnológica voltada para o universo acadêmico, com ferramentas que prometem transformar a forma como eles acessam, organizam e armazenam informações. O serviço já está disponível no Brasil e em outros quatro países. As inscrições estão disponíveis até o dia 6 de outubro pelo link. A iniciativa oferece gratuidade durante o primeiro ano de uso. 

Com um conjunto robusto de funcionalidades alimentadas por inteligência artificial, o pacote busca auxiliar tanto na realização de pesquisas complexas quanto na organização de projetos e conteúdos digitais. São oferecidos três grandes diferenciais: pesquisas aprofundadas com base em centenas de fontes, cadernos inteligentes com resumos em áudio e vídeo via NotebookLM e 2 terabytes (TB) de armazenamento em nuvem.

Pesquisa profunda com IA: informação de qualidade em segundos

Uma das principais funcionalidades do Google AI Pro é o Research, ferramenta que permite ao estudante realizar pesquisas aprofundadas sobre temas complexos, com acesso a informações retiradas de centenas de sites confiáveis da web. A proposta é oferecer uma curadoria inteligente e objetiva, poupando tempo de quem precisa de dados relevantes para trabalhos, projetos ou estudos acadêmicos.

NotebookLM aprimorado: resumos em áudio e vídeo sob medida

Outro destaque do pacote é o acesso ao NotebookLM aprimorado, a assistente de organização de ideias baseada em IA do Google. Com essa tecnologia, estudantes podem criar cadernos personalizados e gerar resumos em formato de áudio e vídeo, tornando o conteúdo mais acessível e dinâmico. A ferramenta também colabora na construção de linhas de raciocínio e facilita a visualização de conexões entre temas.

2TB de armazenamento: espaço de sobra para tudo

Para acompanhar esse ecossistema de aprendizado inteligente, o Google AI Pro oferece ainda 2 terabytes de armazenamento na nuvem, integrando Google Drive, Google Fotos e Gmail. Com isso, os usuários têm espaço suficiente para guardar anotações, arquivos de projetos, imagens, vídeos e materiais acadêmicos com segurança e praticidade.

Quem pode acessar o Google AI Pro? Veja os requisitos

Para assinar o serviço, é necessário atender aos seguintes critérios:

  • Ter 18 anos ou mais;
  • Residir em um dos seguintes países: Brasil, Estados Unidos, Japão, Indonésia ou Coreia;
  • Comprovar o status de estudante (provavelmente por meio de uma verificação institucional);
  • Ter uma Conta do Google pessoal;
  • Possuir uma conta de pagamento válida no Google;
  • Assinar o serviço pela Google Play Store.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

