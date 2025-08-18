Tecnologia usa IA para reduzir falhas e facilitar gestão de computadores

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A Acronis, empresa de segurança digital, lançou uma ferramenta que ajuda empresas e provedores de serviços a gerenciar computadores e servidores de forma remota. A plataforma, chamada Acronis RMM, concentra diferentes funções em um só lugar: backup (cópias de segurança dos dados), antivírus, atualização de programas e proteção contra ameaças digitais.

O objetivo é reduzir falhas e facilitar o trabalho de técnicos. Dois recursos se destacam: a pontuação de estabilidade de patches, que indica se uma atualização de software é segura ou pode causar problemas, e o Copilot, que automatiza a instalação de programas, evitando erros humanos. Juntos, eles podem reduzir até 90% dos problemas na implantação de software.

O sistema é usado por empresas para controlar laptops, computadores de mesa e servidores sem precisar aumentar o número de funcionários. Assim, os técnicos ganham tempo e as operações ficam mais rápidas e seguras.

Para especialistas, ferramentas que centralizam tarefas e usam inteligência artificial (programas que aprendem e ajudam a tomar decisões) são cada vez mais importantes para manter sistemas atualizados e protegidos sem complicar o dia a dia das empresas.

Sobre a Acronis

A Acronis é uma empresa global de tecnologia que desenvolve plataformas para gerenciar dados, computadores e servidores. Suas soluções reúnem backup, antivírus, atualizações e ferramentas de automação em um único sistema.