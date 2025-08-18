'Counter-Strike 2' terá torneio com prêmio de R$150 mil no Rio

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

O Rio de Janeiro receberá entre 27 e 30 de setembro o FERJEE RUSH, torneio presencial do game “Counter-Strike 2” que valerá pontos no ranking oficial da Valve. A competição reunirá 16 equipes de diversas regiões, com premiação total de R$150 mil.

Aberto a times internacionais, o torneio de videogames diferencia-se do Circuito FERJEE de E-sports por permitir participação de qualquer equipe mediante taxa de inscrição de R$5 mil, valor integralmente destinado à premiação.

Ao comentar sobre a importância do torneio, Cadu Albuquerque, presidente da FERJEE, afirmou: "O FERJEE RUSH foi pensado para apoiar equipes de todo o mundo, especialmente da América Latina, na busca por pontos para o principal campeonato da temporada, reunindo times de diversos países em um torneio presencial que fortalece o cenário de eSports no Brasil".

A competição terá fase de grupos em eliminação dupla e playoffs em eliminação simples, incluindo disputa de terceiro lugar. A final será uma série melhor de cinco. Os resultados serão documentados no HLTV.org, garantindo a pontuação oficial no Valve Regional Standings (VRS).

As equipes são responsáveis por deslocamento, hospedagem e alimentação. O anúncio completo dos participantes sairá em 1º de setembro, e a agenda oficial será divulgada em 20 de setembro.