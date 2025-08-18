Do controle para a telona: jogos da PlayStation viram séries e filmes

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

Nos últimos anos, a PlayStation tem levado algumas de suas principais franquias para além dos consoles, com adaptações em séries e filmes. A iniciativa evidencia como o universo dos games é rico em histórias e personagens capazes de conquistar também o público audiovisual.

A empresa tem se destacado por produzir jogos com narrativas profundas e cinematográficas. Títulos como The Last of Us, Days Gone, God of War e Death Stranding apresentam histórias que rivalizam com grandes produções do cinema. Essa característica tem se refletido nas adaptações dessas franquias para televisão e cinema, ampliando o alcance e a apreciação dessas narrativas.

Entre as adaptações mais recentes e relevantes estão:

Twisted Metal – Série (2023/2025)

Inspirada no clássico jogo de combate de carros, Twisted Metal mistura humor ácido, caos e muita pancadaria. Anthony Mackie interpreta um motorista misterioso em um mundo pós-apocalíptico repleto de desafios insanos e rivais bizarros, incluindo o icônico palhaço Sweet Tooth. A produção conquistou o público fã de ação exagerada e personagens excêntricos.

The Last of Us – Série (2023/2025)

Um dos jogos mais aclamados da PlayStation, The Last of Us ganhou uma adaptação em série pela HBO que conquistou fãs e crítica. A trama acompanha Joel e Ellie em um mundo devastado por uma infecção, misturando drama, ação e fortes emoções. Protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a produção se tornou um fenômeno mundial e já tem terceira temporada confirmada.

Em um episódio do podcast Glitch Clube dedicado à estreia da segunda temporada, a análise se concentrou na ruptura entre Ellie e Joel após uma mentira reveladora, na chegada de Abby e no peso emocional que essas transformações trazem à trama. O programa destacou como essas tensões funcionam como motor narrativo, reforçando a profundidade dramática da adaptação.

Uncharted – Filme (2022)

O carismático caçador de tesouros Nathan Drake chegou aos cinemas em Uncharted. Estrelado por Tom Holland e Mark Wahlberg, o filme mostra o início da jornada de Drake e seu parceiro Sully em busca de riquezas e mistérios históricos. Repleto de ação, cenas grandiosas e referências aos jogos da Naughty Dog, o longa é uma porta de entrada para quem ainda não conhece a franquia e oferece nostalgia aos fãs de longa data.

Gran Turismo – Filme (2023)

Misturando realidade e ficção, Gran Turismo conta a história real de Jann Mardenborough, jovem fã do simulador de corrida que se tornou piloto profissional. O filme traz adrenalina, emoção e muita velocidade, mostrando que a paixão pelos games pode ultrapassar as pistas virtuais e conquistar o mundo real.

Until Dawn – Filme (2025)

O aclamado jogo de terror psicológico ganhou sua versão cinematográfica. A história acompanha um grupo de jovens presos em uma região isolada, enfrentando eventos macabros e uma ameaça mortal. O longa mantém o clima de tensão e os sustos que marcaram o game.

A relação entre cinema e videogames vai muito além das adaptações. Jogos modernos incorporam técnicas do audiovisual em narrativa, direção de arte e uso de câmeras, enquanto filmes absorvem elementos dos games, sobretudo em visual e ambientação. Essa troca contínua tem tornado as histórias mais envolventes, os personagens mais complexos e a experiência cultural mais rica e integrada.

Adaptações em pauta no Glitch

No 10º episódio do podcast Glitch Clube, a discussão destacou como essa influência mútua molda tanto a indústria dos games quanto o audiovisual. Memórias de jogos clássicos e observações sobre produções recentes mostraram que a cinematografia dos games se tornou mais sofisticada, enquanto o cinema vem adotando estética, ritmo e ambientação típicos das experiências interativas.

O fenômeno indica que o entretenimento interativo e audiovisual estão cada vez mais próximos. Os games deixam de ser apenas passatempos e se tornam fontes de inspiração para novas narrativas, enquanto o cinema incorpora criatividade, dinamismo e técnicas dos jogos, expandindo a forma como o público consome e se conecta com histórias.

